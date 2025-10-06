Rigoletto Opera Pop, prima assoluta di e con Luigi Orfeo

Al debutto dell’opera, la polizia fece irruzione in teatro, la censurò e mise a processo Victor Hugo, il suo autore. Verdi decise allora, con un coraggio che oggi sembra mancarci, di riportarla in scena, sfidando la stessa polizia che tentò nuovamente di impedirlo.

Rigoletto è il più grande capolavoro di Verdi: un’opera feroce e potente.

Opera Pop lo porta sul palcoscenico facendo ridere e commuovere allo stesso tempo e, soprattutto, mostrando al pubblico perché il potere temesse tanto questo spettacolo.

Opera Pop

E’ un format innovativo nato da un podcast, ideato e condotto da Luigi Orfeo, co-direttore di Casa Fools insieme a Roberta Calia e Stefano Sartore. È pensato per chi non conosce l’opera lirica o, peggio, è convinto che sia una forma d’arte superata.

Si tratta di un autentico fenomeno, con oltre centomila followers sulle piattaforme di streaming e migliaia di ascoltatori a ogni puntata. Trasposto a teatro, diventa uno spettacolo originale e coinvolgente, studiato per permettere a chiunque di avvicinarsi all’incanto del canto.

Luigi Orfeo, attore e regista di teatro e di lirica, con il suo racconto affabulatore mette al centro le storie e gli intrecci delle opere più celebri, restituendo le chiavi di lettura per comprenderle e amarle, e rendendole ancora più attuali.

Tra gli spettacoli già realizzati figurano La Traviata, L’Elisir d’Amore, Il Barbiere di Siviglia e, infine, Classica Pop, che rivela l’influenza della musica classica sui generi musicali nati dal primo Novecento a oggi.

Uno show fresco, che unisce alla suggestione del racconto teatrale la potenza della musica lirica, alternando momenti di narrazione e canto.

Rigoletto Opera Pop di e con Luigi Orfeo

9 ottobre alle 21:00 – Teatro Casa Fools, Via Bava 39