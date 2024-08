Sestriere: agosto 2024, calendario eventi e manifestazioni

Telecabina Sestriere-Fraiteve, operativa tutti i giorni dal 3 al 25 agosto e poi ancora nel weekend 31 agosto – 1° settembre con orario continuato dalle 9.30 alle 17.00. Biglietteria alla stazione di partenza.

Dal 3 al 25 agosto Animazione estiva per bimbi, itinerante al Colle e Frazioni – Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Info calendario settimanale presso ufficio del turismo di Sestriere.

Dal 3 all’11 agosto – 14° Sestriere Film Festival della Montagna – Tutte le sere, dal 3 al 10 agosto, dalle ore 21.00 (apertura sala ore 20,30), il pubblico presente potrà godere della proposta del Festival. Ingresso libero.

3 agosto – Sestriere Film Festival – Serata d’apertura con il Concerto della Fanfara Alpina Taurinense e la presenza del Comando delle Truppe Alpine. A seguire premia zione da parte dell’Amministrazione Comunale di Sestriere degli atleti meritevoli di Sestriere che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale. Film in concorso: Monte Corno. Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero

4 agosto Sestriere Film Festival – Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con Vulcanus Film, presenta un programma dedicato alle alpi. Proiezione di alcuni rari film degli anni ‘10 e’20 musicati dal vivo. Film in concorso: Give Back e Day Dream. Film fuori concorso “Cerro Torre Dance” il diario di una grande sfida rivissuta 50 anni dopo. Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero

4 agosto – Festa degli Alpini a Monterotta a cura di ANA Gruppo Sestriere – Ore 12.00 in località Monterotta celebrazione della Santa Messa. A seguire, saluto delle autorità presenti e aperitivo offerto dal Gruppo Alpini Sestriere. Inaugurazione della n uova fontana degli Alpini con concerto della fanfara sezionale. Dalle ore 13.00 Polenta e salsiccia al chiosco degli Alpini.

4 agosto – Incontro con l’autore del libro “Riti alpini, feste patronali in Alta Valle Susa” a cura di Pierangelo Chiolero e in collaborazione con Chambra d’OC. Ore 18.00 presso la sede Associazione Fondiaria Champlas du Col (Via Nazionale 46).

Dal 4 al 18 agosto – Mostra personale “Anthology” dell’ artista Mariano Carrara. La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.00, sala Pro loco. Inaugurazione con bollicine domenica 4 agosto alle ore 19.00. Ingresso gratuito

Dal 5 al 12 agosto: Mercato della Lavanda al Colle del Sestriere

5 agosto Sestriere Film Festival – Talk SASP per i 70 anni di storia del Cnsas. Talk CAI Piemonte. Film in concorso: “Cambiamenti in quota” e “The great white whale”. Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero

6 agosto Sestriere Film Festival – Talk Parco Alpi Cozie. Docufilm fuori concorso la vicenda della miniera di Beth a 120 anni dalla tragedia: “La miniere del Beth sulle orme di Pietro Giani”. Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero

7 agosto Sestriere Film Festival – Proiezione di fotografie di Alberto Casse. Talk Film commission Torino Piemonte. Film fuori concorso: Rispet. Film in concorso: La voce dei ghiacciai – The icing of the cake. Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero

7 agosto: Altenote in Via Lattea a Sestriere. Doppia esibizione alle 16.30 e 18.30 alla Chiesa di Sant’Edoardo al Colle Sestriere. Ingresso libero.

8 agosto Sestriere Film Festival – Film in concorso: Lungo il torrente. Il Pellice, un fiume che si racconta; Open y our eyes; L’Europa in cresta; Alta Via 4000; Mirella d’arte e di montagna; A la tschertga da l’avieul nair. Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero.

9 agosto Sestriere Film Festival – Talk: Presentazione e proiezione del video: Il Carnevale di Champlas. Film in concorso: Jadis. Film fuori concorso: 70° anniversario della salita al K2, Italia K2 (restaurato in 4K). Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero

10 agosto: Gofri in piazza Fraiteve con gli Alpini ANA Gruppo Sestriere

10 agosto: SLURP! and stars: passeggiata con cena e osservazione delle stelle cadenti, dalle ore 18.00 alle 24.00.

10 agosto: I Mercanti di Forte dei Marmi al Colle del Sestriere

10 agosto: Presentazione del libro “Cuore d’oro, dalle Ande alle Alpi” di Giulia Vola. Ore 18.00 presso l’ ufficio e del turismo di Sestriere

10 agosto Sestriere Film Festival – Talk: Presentazione del progetto tra le case abbandonate a cura di Paolo Rossi. Premiazione concorsi. Film fuori concorso: Mount Saint Elias. Dalle ore 21.00 al Cinema Fraiteve – Ingresso libero

Dal 10 al 18 agosto: “Luz de Lucha” di Stefano Stranges – Mostra fotografica. Ufficio del turismo.

11 agosto Sestriere Film Festival – Concerto al Rifugio Alpette con Paolo Favinis ax4tet: “Beatles on the road”. Ore 11.30. Una playlist di brani leggendari dei Fab Four rivisitati con inconfondibili arrangiamenti jazz. Il concerto nasce dalla realizzazione di un nuovo cd del 4tetto Sax che con la raccolta di brani storici dei Beatles, rivisitati in versione “jazz”, ha inteso fare un omaggio al gruppo pop.

11 agosto: Festival della Magia. Sestriere come Diagon Alley” in compagnia dei Cospl ay di Harry Potter. A cura del Ludobus, dalle ore 10.00 in Via Louset. Alle ore 18.00 a conclusione dell’evento, spettacolo in piazza Fraiteve.

11 agosto: Gusto in quota Sestriere Summer edition. “Aperitivo? Alla scoperta delle bollicine in montagna, tra Pinerolese e Valli Sangone e Susa”, introduce l’ Avvocato Alberto Negro Delegato di Pinerolo Accademia Italia della Cucina, interviene lo Storico e Sommelier Prof. Ilario Manfredini. Ore 18.00 a Casa Olimpia. Ingresso libero, su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo di Sestriere in via Pinerolo.

11 agosto: DJ Set a Borgata Sestriere dalle ore 20.00 alle ore 24.00 al piazzale davanti alla Chiesa a cura della Pancouta.

12 agosto: Gusto in quota Sestriere Summer edition. “Cosa probabilmente non conoscete sul miele: caratteristiche e proprietà”: I mieli della Val Chisone e di Pragelato. Introduce la giornalista Alessandra Maritano, intervengono l’ Avvocato Alberto Negro, Delegato di Pinerolo Accademia Italia della Cucina, e la Prof.ssa Paola Ferrazzi di Disafa e Consorzio Apicoltura. Ore 18.00 a Casa Olimpia. Ingresso libero, su prenotazione all’Ufficio del Turismo di Sestriere in via Pinerolo.

14 agosto: Gara di bocce quadre a Camplas du Col

14 agosto: Musicisti di strada, musica itinerante al Colle con il gruppo folkloristico “I vecchi ricordi”

15 agosto: concerto di Ferragosto con Loris Gallo, dalle ore 16.00 in Pizza Fraiteve. A cura della Pro Loco Sestriere

15-16 agosto: Mercatino Col di Lillà in via Louset

16 agosto: Festa di San Rocco a Champlas du Col

16 agosto: presentazione del libro “Il segreto nel quadro” di Renata Freccero. Ore 18.00 presso sala in contri dell’ufficio del turismo di Sestriere.

17 agosto: SLURP! and walk: passeggiata enogastronomica dalle 9.00.

17 agosto: Sestriere Summer Music con Maurizio Benedetta, 4Mina, Lady Tabata, Tiziano di Sanza, Chiquitico. Dalle ore 17.00 alle 19.00 in Piazza Fraiteve. Ingresso libero.

18 agosto: Venaria-Sestriere Trofeo dello scalatore, gara ciclistica juniores

18 agosto: I giochi di una volta per tutti i bimbi: corsa nei sacchi, pignatte. Merenda ai partecipanti. Dalle 14.30 in frazione Borgata Sestriere.

21 agosto: Mercato Crocetta Più in Piazzale Kandahar

22 agosto: Andrea Casta “The space Violin” Dance Experience. Dalle ore 21.00 in piazza Fraiteve. Ingresso libero

30 agosto -1 settembre: Rad uno Ferrari e Supercar

31 agosto – 1 settembre: week end apertura Telecabina Sestriere-Fraiteve