Scout CNGEI di Torino vi invitano all’Aperiscout

Scout CNGEI di Torino è lieto di annunciare un evento gratuito e aperto a tutta la comunità: l’AperiScout, che si terrà martedì 10 settembre alle ore 19:30 presso il Circolo ARCI La Cricca in Via Carlo Ignazio Giulio, 25 a Torino.

Durante la serata verrà offerto un aperitivo, e sarà l’occasione perfetta per scoprire le opportunità di volontariato come adulti scout CNGEI (19+). Parleremo di come è possibile entrare a far parte attiva del nostro movimento, supportando i giovani nel loro percorso di crescita personale ed educativa attraverso il servizio scout. Gli adulti volontari svolgono un ruolo fondamentale nella nostra associazione, contribuendo alla realizzazione delle attività scout e supportando la comunità.

Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) è un’organizzazione laica che promuove valori come il rispetto, la solidarietà e la cittadinanza attiva. Partecipando all’Aperiscout, sarà possibile conoscere meglio il nostro metodo educativo e capire come il volontariato adulto possa essere un’esperienza arricchente non solo per i ragazzi e le ragazze, ma anche per chi decide di mettersi al servizio.

L’evento è aperto a tutti e tutte, e rappresenta un’occasione speciale per scoprire il mondo scout in modo informale e conviviale.

Prenotazione:

Per partecipare, è consigliato prenotare il proprio posto compilando il form al seguente link:

La partecipazione è gratuita.

Per maggiori informazioni, contattare il Gruppo Scout CNGEI di Torino all’indirizzo clan@torino.cngei.it Facebook:https://www.facebook.com/ScoutLaiciTorino/

Instagram:@torinocngei

Vi aspettiamo!

Circolo ARCI La Cricca, Via Carlo Ignazio Giulio, 25 – Torino

Martedì 10 settembre 2024, ore 19:30

CNGEI Torino

Insieme per crescere, condividere e fare la differenza!