Roberto Pirami batterista e drummer coach, nuovamente impegnato in due tour europei con Vinnie Moore e Gus G.

Batterista poliedrico nel mondo del rock e del pop italiano e internazionale e personal drummer coach, fondatore del Free Drumming Studio, scuola professionale di batteria punto di riferimento nella Capitale, con oltre 20 anni di esperienza che lo hanno visto collaborare con mostri sacri della musica mondiale, Roberto Pirami è pronto per ripartire nuovamente per due tour europei tra Settembre e Ottobre insieme a due leggende della chitarra: Vinnie Moore (storico chitarrista degli UFO e della band di Alice Cooper) e Gus G (chitarrista di Ozzy Osbourne).

Le prime date europee prenderanno il via dal Kill Joy a Roma il 12 settembre dove Roberto sarà alla batteria nel Double Exposure European Tour di Vinnie Moore per una serie di spettacoli live in tutto il Continente tra settembre e ottobre, mese nel quale ripartirà poi per un nuovo tour con il celebre chitarrista greco Gus G.

Classe 1980, Roberto nasce nella splendida cornice capitolina dove si diploma in batteria nel 2001 presso l’Università della Musica di Roma. La carriera di Roberto, dedita alla costante pratica dello strumento per il professionale e continuo miglioramento, unitamente alla sua tecnica virtuosa e alla capacità di creare ritmi mozzafiato, è stata un susseguirsi di significative collaborazioni che lo hanno reso, ad oggi, uno dei più influenti e versatili batteristi italiani della scena rock e pop a livello mondiale.

Tra le collaborazioni che lo hanno portato in giro per il mondo in numerosi tour internazionali e in più studi di registrazione si annoverano nomi di artisti quali Michael Angelo Batio, Vinnie Moore, Jennifer Batten, Uli Jon Roth, Blaze Bayley, T.M. Stevens. Ed ancora Silvia Salemi e Roberto Casalino relativamente alla scena musicale italiana.

Ma la sua carriera non si ferma solo ai palcoscenici internazionali. La sua dedizione alla batteria lo ha spinto a fondare nel 2002 la scuola di batteria Free Drumming Studio, oggi solido punto di riferimento del territorio romano. Al centro, il desiderio di mettere le sue conoscenze, la sua tecnica e le sue molteplici esperienze live con artisti di primo piano, a disposizione sia di batteristi professionisti che di semplici appassionati.

Roberto Pirami ha dato, infatti, vita ad un metodo di insegnamento del tutto innovativo che unisce l’apprendimento alla crescita personale attraverso un approccio unico che integra efficacemente la Programmazione Neuro Linguistica allo studio dello strumento per permettere agli studenti di superare le sfide musicali mentre sviluppano una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie abilità.

Dal Free Drumming Studio sono usciti batteristi come: Jacopo Volpe (Post Malone, Salmo, Fedez, Blanco), Danilo Menna (Gemitaiz, Briga), Alberto Paone (Calcutta, Ariete, Psicologi), Stefano Palumbo (Clavdio), Francesco Aprile (Giorgio Poi), e molti altri…

Date tour europeo di Roberto Pirami

Settembre 2023

Martedì 12, Kill Joy – Roma (Italy)

Mercoledì 13, Il Diamante – Porto Sant’Elpidio (Italy)

Giovedì, 14 Reigen Live -Vienna (Austria)

Venerdì 15, Kino Klub -Svatobořice (Czech rep.) NEW

Sabato 16, Bergkeller – Reichenbach (Germany)

Lunedì 18, Meisenfrei – Bremen (Germany)

Giovedì 21, Bosuil – Weert (Belgium)

Venerdì 22, Spirit of 66 -Verviers (Belgium)

Sabato 23, Phenix – Breda (Netherlands)

Domenica 24, Hirsch – Glems/Metzingen(Germany)

Martedì 26, Dürer kert – Budapest (Hungary )

Mercoledì 27, Blue Note – Nove Mesto (Slovakia)

Giovedì 28, Kino Regis – Bochnia (Poland)

Venerdì 29, Smer 77 – Zilina (Slovakia)

Sabato 30, Stary Dom – Domecko (Poland)

Ottobre 2023

Domenica 1, Vakaris -Vilnius (Lithuania)

Lunedì 2, Oaze – Kaunas (Lithuania)

Giovedì 5, Beavers Music club – Erlenbach am main (Germany)

Venerdì 6, Teatro Juan Ramon Jimenez – Telde – Gran Canaria (Spain)

Sabato 7, Il Peocio – Trofarello (Italy)