“Pollicino” al Teatro Il Mulino

Una delle più belle storie di Perrault, “Pollicino”, arriva al Mulino di Piossasco! Domenica 3 marzo ore 17

Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9.

Una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere forti anche quando siamo i più piccoli. Come Pollicino, occorre ritrovare la strada di casa e quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco!

Gli oggetti e gli elementi scenografici sono stati ideati e realizzati con materiale di riciclo, legno, metalli, stoffe, materie plastiche, persino lampade. Alla materia destinata allo scarto e alla discarica è stata restituita un’anima in grado di comunicare ancora emozioni.

Ore 16.30 merenda in foyer per tutti i bambini offerta da Reuccio Nocciole.

Partecipa al contest e prova a vincere due biglietti omaggio per il prossimo spettacolo: realizza una casetta di marzapane con materiale di recupero.