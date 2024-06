Piobesi Torinese aspetta il Tour de France

Grande attesa a Piobesi Torinese per il passaggio del Tour de France, che per la prima volta nella storia transiterà sulle strade del paese.

Il centro paese è già stato vivacizzato dai quattordici commercianti che hanno partecipato al concorso vetrine in onore della corsa gialla, con la premiazione prevista in occasione della sfilata di moda di venerdì 5 luglio.

La terza tappa della corsa francese, la gara ciclistica a tappe più importante del mondo, partirà da Piacenza e toccherà le province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. La tappa, con i suoi 231 chilometri, è la più lunga delle 21 in programma, con un gran premio della montagna sulla salita di Tortona: un omaggio al Campionissimo, il piemontese Fausto Coppi. A seguire, virata su Alessandria, fino a raggiungere l’Astigiano prima e il Cuneese poi.

Gran finale proprio nel torinese: Carmagnola, Carignano, Piobesi e quindi Vinovo e Stupinigi, con un arrivo spettacolare a Torino che esalterà le ruote veloci del gruppo.

L’appuntamento è per lunedì 1 luglio, quando la carovana gialla, arrivando da Carignano, transiterà a Piobesi lungo via del Mare e via Galimberti (nell’area industriale) per poi svoltare verso Vinovo seguendo la strada provinciale.

Il comune di Piobesi, in collaborazione con la Pro Loco, la Protezione Civile, gli Amici di Piobesi e l’oratorio parrocchiale ha organizzato un pomeriggio di festa e allegria in attesa del passaggio dei ciclisti e dell’imponente carovana pubblicitaria che anticiperà la corsa.

Appuntamento allora dalle ore 14 alle ore 18, davanti allo stabilimento SM’art in via XXV Aprile 31, per un pomeriggio di musica e intrattenimento con gli Amici di Piobesi, con street food e bevande a cura della Pro Loco e la partecipazione dei bambini dei centri estivi con le loro coreografie.

Il passaggio della carovana pubblicitaria è previsto dalle ore 14,30, mentre i ciclisti dovrebbero transitare fra le ore 16 e le 16,30.

Le strade interessate dal passaggio della corsa saranno chiuse dalle ore 13,30 alle 18.