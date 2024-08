48° Artigianato Pinerolo. È tempo!

“È tempo” è il tema della 48° edizione della rassegna dell’Artigianato Pinerolese, che torna a popolare Pinerolo da giovedì 5 a domenica 8 settembre 2024 con un’anteprima “Fuoritempo” già da mercoledì 4.

Un appuntamento quello con Artigianato che continua a crescere e a evolversi che nel 2024 offre l’occasione per esplorare le molteplici sfaccettature del tempo attraverso l’arte e la creatività degli artigiani. Gli espositori offriranno dimostrazioni dal vivo, laboratori e presentazioni, permettendo al pubblico di vedere da vicino come il tempo si intreccia con la creatività.

Le strade di Pinerolo si trasformeranno in un vivace laboratorio a cielo aperto, dove tradizione e modernità si incontrano in un dialogo continuo. La rassegna dell’Artigianato Pinerolese non è solo un evento per gli appassionati di arte e manualità, ma un momento di condivisione e di scoperta, dove il tempo diventa il filo conduttore che unisce artisti, visitatori e la comunità locale in una celebrazione collettiva della bellezza e della creatività.

Per Francesca Costarelli, Assessora alle Manifestazioni della Città di Pinerolo: «Il tema del tempo assume una rilevanza particolare in un’epoca caratterizzata dalla frenesia e dall’immediatezza. L’evento invita visitatori e partecipanti a prendersi una pausa, a immergersi nel mondo dell’artigianato e a considerare come il tempo influisce sulle nostre vite e sulle nostre creazioni.

La rassegna non è solo una celebrazione dell’artigianato locale, ma anche un momento di riflessione profonda sulle diverse dimensioni del tempo. Ogni artigiano, con le sue opere, racconta una storia di “tempo utile”, ovvero il tempo dedicato alla produzione, alla maestria e alla realizzazione di oggetti che uniscono tradizione e innovazione». Ma c’è anche il “tempo per sé”, un invito a rallentare, a godere del processo creativo e a ritrovare un senso di benessere attraverso il lavoro manuale. E tempo per ripensare a chi non c’è più, come il grande Ezio Giaj, al quale Turismo Torino e Provincia dedica un primo memorial con alcune iniziative che vanno a sostenere giovani e artigianato.

Mercoledì 4 e giovedì 5 settembre i motori dell’Artigianato cominceranno a scaldarsi con i talk di “Fuoritempo” proposti da Loft Pinerolo Urban Box e Amo Pinerolo e che vedranno sul palco del Cortile del Vescovado la scrittrice Carlotta Vagnoli e l’esilarante creator digitale Turbo Paolo. Il 5 settembre si “accenderanno i fornelli” dell’area Street Food in Piazza Marconi. Venerdì 6 settembre alle 14.00 al Germoglio è previsto il convegno promosso da CNA Torino “La casa green e non solo… valorizzare il legno e la filiera corta” e, finalmente, alle 18.00 si darà il via all’Artigianato con l’Inaugurazione in piazza San Donato, un momento per celebrare i 60 anni del gemellaggio tra Pinerolo e Gap oltre che per ricordare Ezio Giaj, promotore della Rassegna scomparso nel 2023.

Fulcro della rassegna da venerdì 6 a domenica 8 sarà Piazza San Donato, un palco aperto con animazione quotidiana che illustrerà la vocazione artistica e artigiana del territorio dando voce agli artigiani con racconti, concerti, laboratori, espositori e sfilate di moda. Una piazza per raccontare e mettere in mostra l’Artigianato. Tre giorni di incontri, musica, sfilate, interviste, live, spettacoli e divertimento in compagnia degli speaker e della redazione di RBE con tanti ospiti, artisti e realtà del territorio.

Tra gli stand della piazza sarà possibile scoprire le Imprese artigiane del Laboratorio Alte Valli, Delizie dei Maestri del Gusto, i produttori di “Terre da Tasté” Distretto del cibo Pinerolese e le opere di Urban Art e alcuni degli artigiani delle Botteghe Aperte. Inoltre i visitatori potranno vedere in funzione il FabLab e il Teen Lab di Pinerolo con due macchinari a controllo numerico, Vinyl Cut e stampante 3D in uno stand dove saranno attivati anche dei laboratori. Sabato la piazza sarà teatro della Torino Fashion Week evento rivolto a brand emergenti e giovani stilisti ideato da TModa e patrocinato da CNA Torino e Camera di Commercio, quest’anno ispirato ai temi della sostenibilità tessile e ai capi a km zero e basso impatto ambientale. Saranno due le sfilate previste in Piazza San Donato sabato 7 settembre che vedranno alternarsi i capi di stilisti/e selezionati/e da CNA Federmoda tra senior ed esordienti che hanno partecipato alle sfilate della TFW di Torino.

Domenica 8 settembre torna la moda con “È Tempo di Nuovi Abiti” un evento di Claudio Petronella seguito da Musical Street appuntamento musicale con le mezzosoprano Rosy Zavaglia. Nei tre giorni gli artigiani-artisti delle Botteghe Aperte animeranno non solo gli spazi di Nodo presso l’ex Caffè del Teatro Sociale in Piazza Vittorio Veneto, ma anche quelli sotto la pagoda in Piazza San Donato con un percorso immersivo che permetterà a tutti di sperimentare la creatività in prima persona attraverso workshop proposti dagli artigiani, osservando da vicino i maestri all’opera, esplorando tecniche diverse e lasciandosi conquistare dall’unicità di un prodotto artigianale.

Anche nelle altre piazze il programma sarà ricco e coinvolgente: tante iniziative per i bambini con “Artigianato Kidz” nel cortile del Vescovado, un ambiente ludico e magico, dove si intrecciano gioco, teatro, circo, movimento e narrazione. Qui i più piccoli potranno partecipare a giochi, spettacoli teatrali, laboratori creativi per bambini dai 0 ai 6 anni, letture ad alta voce e proiezioni cinematografiche. Un progetto curato da Sportica Gym e Non Solo Teatro Compagnia Teatrale e realizzato in collaborazione con Nati per Leggere Piemonte e l’Asilo Umberto Primo. Altro appuntamento ludico per grandi e bambini sarà Pin&Play (domenica 8 fronte Teatro Sociale) con stand dedicati a bambini, famiglie ma anche appassionati di giochi, dove si potrà sperimentare tantissimi giochi da tavolo. Evento a cura di Centro Giochi Educativi Pinerolo.

Ad Artigianato Pinerolo si mangia e si beve: piazza Marconi con lo Street Food ospiterà gli stand dedicati all’enogastronomia in un’area food dove consumare cibi squisiti accompagnati da Dj Set e Musica Live acustica per animare le serate dei commensali. Gli appassionati di vino potranno godere dei “Calici d’arte in cortile” al Museo del Mutuo Soccorso, un’esperienza di degustazione con i produttori vitivinicoli del Pinerolese con una selezione di etichette locali nell’area dedicata agli assaggi al calice. Evento organizzato da Consorzio dei Vini DOC del Pinerolese in collaborazione con il Comune di Pinerolo. Al Germoglio (Via Silvio Pellico 42) il CFIQ torna a proporre l’appuntamento con Pasta Party (sabato 7) e un LABORATORIO di CUCINA dedicato ai bambini “Il piccolo fornaio”.

Largo Lequio ospiterà palestre, bici e auto elettriche e tante esibizioni sul palco allestito per esibizioni di palestre, sfilate di acconciature, performance di comici e sportivi. In piazza Cavour troveranno posto gli artigiani di servizio e le piccole imprese: un’ampia gamma di attività commerciali e di categorie differenti che hanno come denominatore comune la voglia di presentarsi al territorio. Accessori per la casa, arredamento, sicurezza, scuole di lingue, cura della persona. Cura per l’ambiente e presentazione nuove attività territoriali.

Il suggestivo spazio di via Principi d’Acaja tornerà a ospitare i produttori agricoli del territorio, dai quali sarà possibile acquistare deliziosi salumi, formaggi, frutti a km0. Tra le vie del Centro Storico di Pinerolo, torna anche Mani Creative con tanti espositori che hanno fatto della creatività personale la loro parola d’ordine. Altra novità dell’Artigianato sarà lo spazio delle Terrazze Acaja dove fare Yoga, meditazione e partecipare a uno dei Silent Reading Party, con letture a “telefono spento”, per un’oasi di decompressione e relax.

Non mancherà la musica e le performance nei tre giorni di Artigianato: venerdì 6 Musica da Balcone torna con concerti a sorpresa su terrazze e balconi del centro storico della città; in tarda serata previsto un After Party con location segreta mentre sabato 7 appuntamento con la Silent Disco dalle 22 alle 2.00 al Cortile del Corelli. Una serie di iniziative per i più giovani che culmineranno domenica 8 a San Maurizio, con uno spettacolo teatrale di Marco Guglielmi, la visita guidata al Campanile di San Maurizio e l’aperitivo al tramonto a cura di Loft Pinerolo Urban Box e Amo Pinerolo nel quadro di “Fuori Tempo”. Performance anche da Nodo Concept space con il gioco teatrale “A tempo di Godot” venerdì 6 e il Duo Favoloso sabato 7 settembre.

Tanta musica anche all’interno dell’area Food di Piazza Marconi, con SAVO E I PRECISI (5 settembre), Antonio Mileto Music (6 settembre) e ROSSI Live BAND (8 settembre). Infine, Piazza Santa Croce sarà la Balera dell’Artigianato, un luogo di incontro e divertimento per gli appassionati del liscio che potranno danzare sulle note dell’Orchestra Barbera Group e scatenarsi sui più famosi brani della musica tradizionale e contemporanea. Area food e concerti a cura di Proloco Pinerolo e ToMake Events.

Un capitolo a sé va dedicato alle numerose mostre. Torna a Palazzo Vittone “Il sapore del fare. Ezio Giaj, amore e creatività per il territorio” la mostra composta da oltre 50 pannelli di grandi dimensioni, che presentano con fotografie, disegni, schizzi, loghi, riproduzioni di materiali diversi un saggio dei diversi ed estesi campi di azione nei quali Ezio Giaj ha riversato idee e energie. La Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone propone “OTTOCENTO E NOVECENTO: personaggi e interpreti, paesaggi e figure” un’immersione, attraverso dipinti e sculture, in due secoli fondamentali della Storia dell’Arte. Il Circolo Sociale di Via Duomo 1 ospiterà “PINEROLO IN PITTURA”.

Pinerolo nell’arte figurativa – collettiva con più di cinquanta opere per oltre trenta artisti nel corso del ‘900 e nello scorcio di questo secolo, hanno dedicato alla città di Pinerolo. In occasione dei quarant’anni della scherma in città, l’Accademia di Scherma di Pinerolo propone la mostra fotografica “SPORT È GIOIA”. Di Giovanni Minozzi alla sala Caramba del Teatro Sociale. Da non perdere inoltre “Eleganza in uniforme: un racconto di moda e storia militare” al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria e “Le Migrazioni Italiane” in Piazza San Donato Mostra dedicata alla storia dell’emigrazione piemontese.

Chi desidera approfondire il legame tra Pinerolo e l’Artigianato, potrà godere della visita guidata WELCOME TOUR® PINEROLO SPECIALE ARTIGIANATO A cura di Turismo Torino e Provincia prevista domenica 8 settembre ore 10.00/13.00, una passeggiata attraverso i luoghi dell’arte e le botteghe artigiane della città.

Prevista nei tre giorni della Rassegna l’ottava edizione il contest fotografico Scatta L’artigianato a cura di Dario Costantino e in collaborazione con Punto Foto Pinerolo e l’Eco del Chisone.

Artigianato Pinerolo è organizzato dal Comune di Pinerolo, con il patrocinio di Regione Piemonte e Città Metropolitana. Partner: Camera di Commercio di Torino, TurismoTorino e Provincia, CNA Torino, Proloco Pinerolo, Associazione Commercianti ed Esercenti del Pinerolese, Confartigianato Torino, CNA Pinerolo e Nodo Aps.