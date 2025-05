“Verso il Giappone”: il Castello di Piobesi Torinese si trasforma in un angolo d’Oriente

Il parco e il Castello di Piobesi saranno teatro di un ricco programma ispirato al Sol Levante, costruito con la partecipazione attiva delle scuole, delle associazioni, dei commercianti e di decine di volontari, in una cornice scenografica curata nei minimi dettagli.

Si parte venerdì 23 maggio alle ore 20.00 con il Children Gospel Lab, lo spettacolo musicale di fine anno dei bambini della Scuola Primaria, realizzato con l’Associazione Sunshine: un’apertura dedicata alle voci dei più piccoli, che darà il via alla festa.

Sabato 24 maggio sarà una giornata intensa di mostre e workshop. Dalle ore 10 sarà attivo l’infopoint all’ingresso del parco. Due esposizioni permanenti accompagneranno tutto il weekend: quella dedicata ai bonsai, a cura del Club Bonsainsieme di Carignano, e quella alle carpe koi, veri gioielli viventi, proposte dall’allevamento Jumbokoi. Nel pomeriggio, spazio alla creatività con il laboratorio di manga “NONsoloMANGA” con Haider Maria Bucar, lo stage del gioco del Go (a cura di TorinoBaduk) e il workshop sul tè giapponese, condotto da Claudia Carità, Chinese Tea Professional Taster.

Nell’area stage, sin dal mattino, si alterneranno momenti di benessere e consapevolezza: mindfulness con la psicoterapeuta Fabrizia Bollati, yoga per bambini con Aurora Losapio, taiji quan (con A. Martinese, C. Carraro, L. Catozzi, S. Ussei) e yoga posturale e dinamico con Mara Benati e altri insegnanti qualificati.

Domenica 25 maggio il programma si fa ancora più ricco e diffuso. Dalle 10 sarà possibile visitare nuovamente le esposizioni di bonsai e carpe koi, ammirare i lavori delle scuole dell’infanzia Gariglio e Baima e assistere alla proiezione del video-concerto “TG Piobesi” con i ragazzi della scuola secondaria. Le associazioni del territorio allestiranno una mostra con le proprie attività. Grande curiosità susciterà l’interpretazione artistica dei costumi tradizionali delle geisha e dei samurai, curata dalla stilista Lucia Simonis con un raffinato allestimento floreale del Garden Le Serre.

Diverse le attività in programma nell’arco della giornata: workshop di origami, shodō (calligrafia giapponese), sumi-e (pittura a inchiostro), , bricolage, cucito tradizionale giapponese (sashiko) e furoshiki, oltre ai giochi da tavolo giapponesi con l’associazione La Tavola Gioconda. Alcune poesie dell’antica tradizione giapponese, gli Haiku, saranno declamate ad alta voce. Tra le esperienze più coinvolgenti, la salita all’antica torre del Castello di Piobesi, i massaggi tradizionali giapponesi kobidō e gua sha, le acconciature da geisha e maiko, e il laboratorio dimostrativo sugli ornamenti kanzashi.

Alle ore 15 Teatrulla presenta “Storie a quadri – Dal teatro al kamishibai”, mentre alle 17 andrà in scena una dimostrazione di karate con il maestro Roberto Mattis (ASD Ken-Ko Piobesi). Seguirà, alle 18, un talk dedicato al mondo dei giochi da tavolo, e alle 19 la premiazione del concorso di scrittura “Scrittori di classe”, rivolto agli studenti delle terze medie del territorio.

Il gran finale è previsto a partire dalle ore 21, con “The Battle”, performance di hip hop avanzato con Rebecca Volpin e L’Atelier de la Danse di Vinovo, seguita dal Concerto nel Parco, che vedrà esibirsi insieme la Corale Il Grappolo e la Filarmonica Piobesina.

Durante tutte le giornate, sarà possibile gustare specialità dello street food giapponese e italo-giapponese, sfogliare titoli e curiosità al mercatino dei libri della Libreria Il Cammello, esplorare le creazioni di artisti locali nella mostra “We love Japan” e scoprire lo spazio “Un angolo di Giappone… a Piobesi”, con l’adesione di esercizi commerciali e realtà creative del paese.

Tutte le attività sono gratuite. Alcuni workshop prevedono un numero limitato di partecipanti: in questo caso è necessaria la prenotazione entro il 20 maggio scrivendo a: biblioteca@comune.piobesi.to.i t oppure telefonando allo 011 9657846.

Per il programma dettagliato e per eventuali aggiornamenti in caso di maltempo: www.comune.piobesi.to.it