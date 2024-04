Maria Grazia Cucinotta sarà la madrina di Lovers 2024

Prosegue il conto alla rovescia del Lovers Film Festival che inaugurerà martedì 16 aprile (conferenza stampa 10 aprile, ore 12 al Cinema Massimo, via Verdi 18, Torino, in allegato invito). Il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai annuncia che la madrina della trentanovesima edizione sarà Maria Grazia Cucinotta. Attrice, produttrice e regista di fama internazionale è da sempre vicina alla comunità LGBTQI+ e molto impegnata in ambito sociale; è ambasciatrice nel mondo del World Food Programme (biografia completa nel file scaricabile al link sotto riportato).

“Anche quest’anno, come l’anno scorso, ho voluto come madrina una persona amica come Maria Grazia Cucinotta. Una persona che ci è sempre stata vicina anche in momenti storici in cui non era così facile metterci la faccia appoggiando e sostenendo le nostre battaglie e le nostre rivendicazioni.”

“Penso al 2000, quando ci fu il World Pride a Roma in concomitanza con il Giubileo: non era facile trovare persone dello spettacolo che volessero schierarsi per timori di ripercussioni sulla propria carriera. Lei scelse, invece, di stare dalla nostra parte e di partecipare all’inaugurazione e al taglio del nastro del World Pride. Da allora si è sempre spesa e la posso definire un’artista militante. Lei ha anche fortemente voluto e prodotto il film Viola di Mare che affronta il tema transgender e dell’identità di genere. Sono davvero felice che abbia aderito entusiasticamente al nostro invito” dichiara Vladimir Luxuria, direttrice artistica del Lovers Film Festival.

Il Lovers Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.