La Corrida di Barbie Bubu, dilettanti allo sbaraglio

La Corrida di Barbie Bubu, un evento speciale per un sereno divertimento!!!!!!

Spulciando tra i 1500 costumi a noleggio del Piccolo Teatro Comico di Torino abbiamo pensato ad una follia: Riproporre in teatro “La Corrida”, celeberrima trasmissione storicamente presentata da Corrado Mantoni, in una originale versione Drag Queen condotta da BarbieBubu.

Sul palco del Piccolo Teatro Comico di Torino, domenica 25/02/2023 alle ore 17.00 formidabili artisti selezionati per l’occasione, saranno dati in pasto a tifoserie di pubblico tra applausi scroscianti o dissonanze di fischi, campanacci, pentole ed altri arnesi.

Solo uno ne uscirà vivo… o meglio, vincitore. E solo uno sarà il “non vincitore”. “La Corrida” di BarbieBubu è un varietà di arte varia in cui tra i partecipanti potrete vedere anche gli allievi della scuola di recitazione “Art Studio Drag Queen”, sempre di BarbieBubu, misurarsi, creare e divertirsi con gli altri performer, prima ancora di divertire! Segui il regolamento sulla pagina del sito e iscriviti o iscrivi chi vorresti vedere nel girone… ehm, sul palco del Piccolo Teatro Comico di Torino. Affrettati. i posti sono limitati e la selezione… spietata!

Il “Piccolo Teatro Comico” costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff allora denominato “Canovaccio”. Obiettivo artistico e di programmazione del “Piccolo Teatro Comico”: la rivalutazione del concetto teatro partendo dalla commedia e dal “classico” da proporre nella sua essenza primordiale, fino a performances di spettacolo eterogeneo dalla danza, al cabaret, al teatro multietnico e di genere, creando uno spazio organico, vivo che possa raggiungere un pubblico eterogeneo che viva lo spazio del PTC, proponendo anch’esso idee e spettacoli per ogni fascia di età, status e cultura.