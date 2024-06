Si conclude giovedì 6 giugno, nel comune di Pianezza, in provincia di Torino, la terza edizione della stagione Sguardi con “Lo schifo” ispirato all’omicidio di Ilaria Alpi e con la direzione artistica di Silvia Mercuriati, dedicata a Storie non ordinarie. La stagione, organizzata con il sostegno di Regione Piemonte e Comune di Pianezza, con il patrocinio di Città Metropolitana, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal vivo, Villa Lascaris e Barrocco, è un “Progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 – Piemonte dal Vivo”.

In scena, alle 21, “Lo schifo” – Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione di Stefano Massini, regia di Giorgio Sangati e interpretato da Anna Tringali. Mogadiscio, Somalia, 20 marzo 1994, le 13:04. Ilaria Alpi, giornalista italiana del TG3 viene uccisa insieme al suo operatore Miran Hrovatin. In una Somalia disseminata di rovine e memorie coloniali un silenzio inscalfibile copre le manovre di uomini d’affari collusi e corrotti.

È questo silenzio che Ilaria attacca frontalmente, spalancando squarci di inaudita verità su un’Africa italiana dilaniata da guerre intestine, tra rifiuti tossici, faraoniche quanto inutili opere pubbliche. Ancora, traffici d’armi, epidemie di colera, integralismi islamici, pirati, sultani. Infine grottesche festicciole tricolori per celebrare la cooperazione internazionale, ufficialmente lì per riportare la pace, la speranza.

A distanza di trent’anni da quell’omicidio, però, la maggioranza degli italiani ignora perfino l’esistenza della ventunesima regione italiana, della Somalia; ignora gli interessi, le speculazioni, i miliardi, gli “zeri” che gli italiani hanno guadagnato sulla pelle della popolazione; ma, soprattutto, ignora come e perché Ilaria Alpi sia stata ammazzata e da morta, umiliata dall’insabbiamento delle indagini.

Lo spettacolo sarà allestito nel parco di Villa Lascaris. Dal 1968 Villa Lascaris diventa Casa di Spiritualità e Cultura, un centro di formazione e accoglienza dell’Arcidiocesi di Torino, che promuove e organizza attività ed eventi di carattere culturale e spirituale. Un grande giardino all’inglese ricco di alberi esotici ed autoctoni; un prato verde punteggiato di statue e antichi frammenti architettonici, che guarda le montagne e la pianura. Il parco di Villa Lascaris è un’oasi di bellezza e silenzio.