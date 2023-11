SANTENA, 18-19 novembre 2023. Per un intero weekend, la città di Santena è pronta ad accogliere la Sagra della Zucca.

Due giorni di street food, eventi, mercatini e talk nel cuore della città, in piazza Martiri della Libertà, organizzati dall’associazione Santena E20 con il patrocinio del Comune di Santena.

Sabato 18 novembre, alle 12:30, pranzo al PalaZucca e dal pomeriggio animazione per i bambini. Alle 19 apertura per cena del PalaZucca e a seguire, alle 21, concerto della Band MainD THE GAP.

Domenica 19 novembre, la giornata inizierà con il mercatino artigianale, agricolo e commerciale. Alle 11 inaugurazione della Sagra, con madrina dell’evento Renata Cantamessa, seguirà il talk “La ricetta di un buon Distretto” promosso dal Distretto del Cibo del Chierese e del Carmagnolese e il Distretto Diffuso del Chierese. Durante l’evento, verrà presentato il mini libro “ZUCCAMI“, la favola del Cibo di Fata Zucchina realizzata con i disegni degli allievi delle scuole di Santena, e avrà luogo la premiazione del contest vetrine. A seguire, alle 12:30, pranzo al PalaZucca. Nel pomeriggio, sono previste attività di animazione per i bambini.

“La Sagra della Zucca sarà l’occasione per portare al centro dell’attenzione le eccellenze del Distretto del Cibo del Chierese e del Carmagnolese. Con il progetto Zuccami, realizzato in collaborazione con Renata Cantamessa, abbiamo coinvolto le scuole di Santena e i commercianti locali invitandoli a decorare la città con il simbolo della Sagra: la zucca“, ha commentato Roberto Ghio, sindaco della città e presidente del Distretto del Cibo.

“L’evento rappresenta una collaborazione tra il Distretto del Cibo e il Distretto del Commercio: una sinergia che siamo certi porterà ottimi risultati – prospetta Silvia Migliore assessore alle manifestazioni e attività produttive di Santena – Vogliamo diffondere l’importanza di valorizzare i prodotti d’eccellenza e i prodotti tipici del territorio, senza dimenticare il commercio locale. Con i commercianti santenesi stiamo promuovendo diverse campagne per dare il giusto risalto alle attività. Il contest delle vetrine unisce la creatività dei bambini a quella dei negozianti. Il ricavato della vendita del libro Zuccami, che raccoglie i disegni esposti, sarà devoluto all’associazione Amici Neonatologia Moncalieri Onlus.”

