INSIDE: Le dive al festival alle Gallerie d’Italia

L’appuntamento dal titolo “#INSIDE: Le dive al festival” è infatti dedicato alle donne della canzone italiana, in grado di rivoluzionare la scena di Sanremo con i loro look, le pettinature, il modo di cantare, anticipando così già all’inizio degli anni ’60 il tema dell’emancipazione femminile.

La mostra “Non ha l’età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976” a cura di Aldo Grasso è visitabile fino al 12 maggio alle Gallerie d’Italia – Torino.

L’esposizione, che si avvale del patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino, presenta 85 fotografie provenienti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo sul Festival di Sanremo, la più celebre manifestazione della canzone italiana che rappresenta un capitolo importante non solo della storia della musica e della televisione ma anche della storia sociale del Paese.

Le fotografie in mostra si soffermano solo in pochi casi sulle immagini delle esibizioni degli artisti sul palco, dando maggiore spazio ai “fuori scena”: i cantanti durante le prove, le passerelle degli artisti in giro per la città, gli autografi, il pubblico, gli artisti ritratti in situazioni curiose, la sala trucco, l’orchestra e la sala stampa. Grazie alla media partnership con la Rai, l’esposizione è arricchita da contributi video sonori in collaborazione con Rai Teche.

Ph: Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo