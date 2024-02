L’8 febbraio vi aspettiamo alla Biblioteca civica Arduino di Moncalieri (Biblioteca Arduino Moncalieri) per la settima tappa di Incipit Offresi, alle 18,00.

Anche in quest’occasione potrete partecipare presentando il vostro incipit davanti due importantissime giurie: quella Tecnica, formata da editori, bibliotecari, librai ed esperti del settore, e quella Popolare, composta dal pubblico e dai possibili lettori. È la vostra occasione per splendere e lanciarvi in una nuova avventura: far conoscere le vostre capacità di scrittore/scrittrice. Candidatevi subito sul nostro sito web, compilando il form. Noi non vediamo l’ora di ascoltarvi!

Ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte, Incipit Offresi è l’innovativo format che dà agli aspiranti scrittori l’occasione di presentare la propria idea di libro ad un gruppo selezionato di esperti che promuoveranno o bocceranno gli incipit proposti.

Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori che si propone i seguenti obiettivi:

• Promuovere la lettura tramite una gara letteraria coinvolgente e divertente;

• Permettere agli autori esordienti o che hanno un nuovo libro in uscita di dialogare con gli editori che parteciperanno all’iniziativa;

• Dare la possibilità a tutti i partecipanti di vedere pubblicata la propria opera;

• Valorizzare la filiera del libro e in primo luogo le biblioteche, i piccoli editori piemontesi e le librerie del territorio.

Incipit Offresi è sia evento in presenza che digitale.

Le domande dovranno essere inviate a: info@incipitoffresi.it

Per informazioni: 011 8028588 – 339 5214819

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni italiani e stranieri.