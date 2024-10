Il sabato di Women and the City: il programma di domani 12 ottobre

Torino, 11 ottobre 2024 – Prosegue domani sabato 12 ottobre, con la quarta giornata, la II edizione del festival Women and the City, l’appuntamento promosso e ideato dall’associazione Torino Città per le Donne per favorire le prospettive di genere nelle politiche locali, attraverso incontri, interviste, panel, eventi e riflessioni per rendere gli spazi e le pratiche cittadine accessibili, inclusive ed eque.

“Un altro genere di idee” è il tema della II edizione che in questa giornata propone un ricco programma dedicato alla parità di genere, con talks, racconti di sfide professionali, mondo del cinema e architettura inclusiva. Tanti ospiti della giornata, tra loro Azzurra Rinaldi, Stefania Calcagnolo, Domizia De Rosa, Rooy Charlie Lana, Tana Anglana e molti e molte altre e altri.

Gli appuntamenti della quarta giornata

TOxD Talks

La giornata di sabato 12 ottobre si aprirà all’insegna del TOxD TALKS, il format ideato dall’Associazione Torino Città per le Donne che debutta in questa edizione. In un susseguirsi di interventi brevi ma intensi, ogni partecipante avrà 10 minuti in cui condividere esperienze individuali che si intrecciano con grandi temi sociali, con la volontà di creare una narrazione collettiva che merita di essere discussa.

Si inizia alle 10:30 in Sala Grande Circolo dei Lettori con la prima serie di interventi dal titolo “Storie di opportunità nel mondo moderno” appuntamento nel quale le partecipanti ci descriveranno le innovazione che stanno cercando di portare nel proprio ambito professionale.

Si alterneranno sul palco la sociologa ed esperta di comunicazione Tana Anglana, che lavora per cambiare la narrazione sui temi della migrazione e dello sviluppo sostenibile;‍ a seguire Marinella Camerani, viticoltrice e pioniera dell’agricoltura biodinamica che ha lasciato l’azienda familiare per ricominciare in campagna; e poi ancora ‍Aurora Caporossi, fondatrice di Animenta APS, l’associazione nata per riscrivere la narrazione sui disturbi alimentari attraverso progetti concreti; ‍Natalia Pazzaglia, imprenditrice e storyteller, fondatrice di Lasae e Legacy Compass che rivoluziona il modo di vivere la morte connettendola alla vita e ‍Cinzia Tessarolo, ceo e co-founder di Family+Happy che offre servizi di caregiving innovativi per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Alle 11:45 seguirà il secondo appuntamento con gli speech di TOxD, sarà il turno di “Storie di sfide e contemporanee: libertà di espressione e impegno civico”, con la partecipazione di Rooy Charlie Lana, artista che lavora nelle arti visive performative, si occupa di studi queer e sta sviluppando teorie pratiche legate all’identità Transghost; Dajana Gioffrè, psicologa e direttrice della scuola cani guida “Amici cani guida”, e Chief Visionary Officer in AccessiWay; Aurelia Provenza, dirigente scolastica che guida a Torino una scuola inclusiva dove il 60% delle studentesse e degli studenti ha un background migratorio; ‍Carla P., una donna sopravvissuta a violenze e stalking che vive sotto minaccia costante dell’ex marito e sensibilizza sul tema delle violenze domestiche e Luana Abbate, operatrice socio sanitaria.

In bilico tra identità e società

In una pausa tra gli incontri dei TOxD Talks alle 11:30 ci sarà la lettura scenica tratta dal libro Ai fiori non serve il pettine (Capovolte editore) con le due autrici del libro, la coach aziendale Ilaria Santambrogio e la giornalista Marina Gellona, insieme all’artista Barbara Altissimo che racconteranno come la protagonista si ritrovi ad affrontare la sua condizione fisica con l’incalzare dell’alopecia e le pressioni sociali che sente giornalmente, trasformando poi la sua non conformità in un percorso di affermazione personale e ricerca di autenticità.

Diritti (a tempo determinato)

Si proseguirà alle 12:45 con l’appuntamento “La nostra forza collettiva”, un incontro dedicato alle lavoratrici che condividono le loro esperienze, difficoltà, momenti di unione e celebrano la loro forza collettiva, vi parteciperanno: Stefania Calcagnolo, delegata sindacale Filcams Cgil Torino che si batte per i diritti dei colleghi nell’appalto pulizie/facchinaggio INPS; Giusy Oddo, lavoratrice che si divide tra due attività per un totale di 27 ore settimanali; Giovanna Ponzio, lavoratrice part-time per 21 ore settimanali presso due sedi INPS e Anna Totaro, che, dopo una vita di lavoro part-time, oggi si battaglie per i diritti delle lavoratrici.

Shooting fotografico per abbattere gli stereotipi

Dalle 15.00 alle 18.00 in Sala Artisti Circolo dei Lettori sarà possibile partecipare a una sessione fotografica, ogni sessione sarà singola e si comporrà di due scatti: uno scatto formale e uno artistico che farà parte di una mostra organizzata da TOxD al Festival Transfemminista Mind The Gap. L’idea è quella di rappresentare donne diverse senza elementi caratterizzanti, come indumenti, gioielli, ma con focus l’espressione, caratteristiche fisiche scevre da canoni di bellezza tradizionali e sguardo maschile.

Donne e spazi urbani

In concomitanza con lo shooting inizieranno le conferenze dedicate agli spazi urbani. Per avere una città che sia fatta per le donne, abbiamo bisogno di più donne a progettare le città e le loro architetture, sarà questo il focus dell’incontro “Progettiste: l’architettura delle donne e per le donne”, delle 16:30, a cura di ‍Mara Bragagnolo, interior designer specializzata in Architettura Inclusiva. Attraverso le progettiste della storia che hanno contribuito a questa visione e alle progettiste di oggi che continuano a portare avanti i valori di inclusività, discuteremo di cosa vuol dire progettazione femminile e come questa metodologia possa avere un impatto importante sulla società.

Donne nel mondo del cinema

A Women and The City parleremo anche del ruolo della donna nel cinema e nella produzione cinematografica. Alle 18.00, in Sala Biblioteca Circolo dei Lettori, si dialogherà della produzione cinematografica in Piemonte e nel resto d’italia con Domizia De Rosa, presidente di Women In Film; la produttrice Pilar Saavedra Perrotta; Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte; Michela Bartoletti, consiglio direttivo di TOxD, It Service Manager e ‍Beatrice Gulino, responsabile Acquisizioni e Vendite Teodora Film.

Alle 19:15 in Sala Biblioteca Circolo dei Lettori, si interverrà invece del ruolo delle donne nel mondo del cinema con Simone Arcagni, critico cinematografico e docente di nuove tecnologie all’Università di Palermo; Laura Mirabella, chief marketing officer Vision Distribution e Gloria Puppi, consigliera Italian Institute for the Future.

Come chiedere l’aumento? Strategie per ridurre il divario salariale

Concluderà questa quarta giornata, alle ore 21:00 in Sala Grande Circolo dei Lettori, la presentazione dell’ultimo libro dell’economista femminista Azzurra Rinaldi: Come chiedere l’aumento, strategie e pratiche per darti il giusto valore (Fabbri editore).

Altre informazioni

L’evento è libero e con accesso gratuito. Tutti i dettagli e le informazioni sul festival e il programma saranno presto consultabili online sul sito https://www.torinocittaperledonne.org/women-thecity .