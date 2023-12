Casa Fools accende lo spirito natalizio con due serate di cabaret e comicità: il 15 e 16 dicembre sul palco si esibiranno attorǝ, cantanti, ballerinǝ, circensǝ e acrobati per entrare nell’atmosfera di Natale con una grande festa tra artistǝ e pubblico. Non prima di aver scelto la seconda parte di Lympha: pronto il programma deciso dagli spettatori che fanno parte della direzione artistica

Torino, dicembre 2023 – La magia del Natale arriva a Casa Fools e invade il palco con il “Gran Varietà di Natale”, spettacolo di cabaret a tema natalizio in programma venerdì 15 e sabato 16 dicembre (ore 21). Il Teatro Vanchiglia trascinerà gli spettatori in una giostra di comicità, improvvisazioni e divertimento per salutare il quartiere prima della pausa ed entrare nel clima delle feste in pieno stile Fools.

Tanti gli ospiti che si esibiranno uno dietro l’altro in una girandola scoppiettante con esibizioni di ballo, canto, acrobazie e poesia. Ci sarà il duo comico dei Free Nipples con Filippo Capparella e Giacomo Tamburini e il loro teatro canzone, la circense e acrodancer Costanza Nazal, mentre Silvia Laniado del Circo Madera al fianco di Luigi Orfeo faranno un intermezzo di Opera Lirica in chiave comica. A darsi il turno con loro sul palco i Fools – Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore – che renderanno omaggio all’anima cabarettistica e funambolica della compagnia con nuove scene di esilarante nonsense. Non solo teatro, ma anche musica con la cantante soul e jazz Paola Bertello insieme al poliedrico pianista Riccardo D’Angelo e al coro del FoolsLab Sing.

La stagione Lympha riprenderà il 19 gennaio con il primo degli spettacoli scelti dal pubblico. Il gruppo del Collettivo Cartellone Condiviso ha infatti raggiunto il verdetto finale, decretando i quattro spettacoli, tra i 362 candidati, che andranno a completare la programmazione di Lympha. “Siamo partiti con questo progetto nel 2018 e c’erano 5 spettatori con noi. Quest’anno hanno partecipato 33 persone, molto eterogenee per età e provenienza, che sono diventate parte attiva della produzione culturale del nostro teatro. Il pubblico sa bene che selezionare uno spettacolo è una scelta politica prima che un fatto di gusto personale e gestisce questa responsabilità creando una proposta varia a partire da cosa è urgente condividere” raccontano i Fools.

“Lympha” la nuova stagione di Casa Fools ha ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Linee guida per progetti nell’ ambito della cultura contemporanea”, del Comune di Torino e del MiC nell’ambito del bando “Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo!” della Città di Torino con il progetto “KILOMETROZERO – Teatro Circo e Musica per il territorio”. Lympha ha ricevuto il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note e Sipari”.