Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la 22ª edizione della Sagra del Pane, che ieri ha visto la frazione di Tetti Cavalloni trasformarsi in un vivace centro di festa, cultura e gastronomia. Con una splendida giornata di sole, il caldo settembrino ha attirato migliaia di visitatori, confermando ancora una volta l’importanza di questo evento per il territorio.

Fin dalle prime ore del mattino, un’affluenza costante ha caratterizzato tutta la manifestazione. Il raduno di circa 50 vespisti ha portato un tocco di colore e dinamismo, mentre la “Camminata golosa”, con i suoi 150 partecipanti, ha registrato il tutto esaurito, offrendo ai camminatori la possibilità di scoprire il territorio attraverso un percorso all’insegna del gusto. Le stime parlano di circa duemila persone che hanno scelto di utilizzare il servizio navetta organizzato dal Comune per raggiungere la frazione di Tetti Cavalloni, mentre almeno un altro migliaio ha preferito arrivare in bici o a piedi, approfittando della piacevole passeggiata lungo la stradina di collegamento. Durante tutta la giornata, un flusso continuo di persone ha riempito le strade della frazione, testimoniando l’enorme successo di partecipazione.

L’offerta gastronomica è stata una delle principali attrattive, con moltissimi visitatori che hanno optato per il pranzo all’aperto, sfruttando le numerose occasioni di street food disposte lungo le vie. Gli stand gastronomici hanno saputo soddisfare i gusti di tutti, proponendo piatti legati sia alla tradizione del pane che alle specialità locali, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e convivialità.

La Sagra del Pane non solo gastronomia

E’ stata anche un’occasione per riscoprire le bellezze storiche del territorio. Visitate e apprezzate da molte persone le due mostre di pittura e di fotografia allestite presso la canonica di Tetti Cavalloni a cura del comitato locale, mentre in circa duecento hanno visitato l’antica pieve di San Giovanni, accompagnati dai volontari dell’associazione Progetto Cultura e Turismo che hanno reso la visita ancora più coinvolgente attraverso racconti e spiegazioni dettagliate. Altri duecento visitatori hanno approfittato della possibilità di salire sulla torre medioevale del castello in centro paese, godendo di una vista panoramica mozzafiato su tutto il territorio.

La giornata si è poi conclusa con un momento di grande intensità culturale e musicale, grazie al concerto di “Piobesi Barocca” che ha riempito l’antica pieve di melodie classiche e barocche, in un evento che ha saputo coniugare perfettamente l’aspetto culturale con quello storico-religioso. L’Accademia del Ricercare ha incantato il pubblico presente, offrendo un’esperienza musicale unica che ha ulteriormente arricchito la giornata.

Il sindaco di Piobesi Torinese, Fiorenzo Demichelis, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della giornata: “La Sagra del Pane è per noi un appuntamento molto sentito, che ogni anno richiama sempre più persone da tutto il territorio e oltre: un afflusso enorme che ci ha permesso di scoprire anche su quali aspetti poter migliorare ancora di più in futuro, tutte esperienze di cui faremo senz’altro tesoro. Il successo di questa edizione è il giusto riconoscimento anche per tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, e che vorrei ringraziare: i volontari, la protezione civile, gli organizzatori, le associazioni locali e i tutti coloro, in particolar modo i più giovani, che hanno lavorato con impegno e dedizione.”