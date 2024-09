Domenica 29 settembre 2024, Piobesi Torinese si prepara ad accogliere la 22ª edizione della Sagra del Pane, una giornata dedicata alle tradizioni locali e al gusto genuino del pane artigianale. L’evento si articolerà tra il centro storico del paese e la frazione di Tetti Cavalloni, con un ricco programma di attività culturali e gastronomiche che coinvolgerà l’intera comunità.

Nel centro storico di Piobesi, i visitatori potranno esplorare la suggestiva Chiesa di San Giovanni ai Campi con accompagnamento alla visita gratuito, per immergersi nella storia e nell’arte del romanico piemontese. Gli amanti della musica potranno poi lasciarsi trasportare dalle armonie barocche dell’Accademia del Ricercare, che si esibirà alle ore 20 all’interno della Pieve, offrendo un concerto imperdibile in una cornice d’eccezione.

Per gli appassionati delle due ruote, il centro storico ospiterà anche il tradizionale Raduno delle Vespe, con partenza da Piazza Vittorio Veneto. Un’occasione per ammirare modelli storici e contribuire a una buona causa: i proventi dell’evento saranno infatti devoluti all’Associazione Forma Onlus. Sempre in Piazza Giovanni XXIII avrà inizio la “Camminata Golosa”, un percorso enogastronomico di circa 4 km che condurrà i partecipanti attraverso un viaggio tra sapori e paesaggi locali, fino alla frazione di Tetti Cavalloni. Tre partenze a gruppi a partire dalle ore 9,30.

Nel Parco del Castello, sarà possibile salire sulla torre medievale e scoprire il parco con il “Giroparco naturalistico”, un percorso sensoriale tra le bellezze naturali della zona che, per i più curiosi, sarà disponibile anche nella versione “al buio”, per un’esperienza immersiva e suggestiva.

La frazione di Tetti Cavalloni (raggiungibile solo con navette gratuite dal centro paese) sarà il vero cuore pulsante della Sagra del Pane, ove si concentreranno le principali attrazioni e attività della giornata. Qui, il mercatino dei prodotti tipici offrirà un’ampia selezione di specialità locali, dagli ortaggi ai formaggi, passando per il miele e il vino. Gli amanti della tradizione potranno assistere alle dimostrazioni della “Filiera della Farina di Stupinigi”, che mostreranno il percorso del grano dalla mietitura alla cottura del pane nei forni a legna, con laboratori didattici gratuiti per adulti e bambini.

Per tutta la giornata, Tetti Cavalloni si animerà con la rievocazione degli antichi mestieri, a cura dell’Associazione Storica “Compania de le Quatr’Arme” di Moncrivello, e con la maestria degli scultori di legno di Bussoleno. I più piccoli potranno divertirsi con i grandi giochi in legno lungo le strade della frazione, mentre il concorso fotografico “Pane in Fiera” offrirà l’opportunità a tutti di immortalare i momenti più suggestivi della Sagra.

Altro momento clou il concorso “Pane & Fantasia”, in cui i panettieri locali si sfideranno nella creazione di forme e sapori innovativi, dimostrando la versatilità del pane e celebrando la creatività dei nostri artigiani. La premiazione avverrà alle ore 17 presso il primo forno della frazione.

Per chi desidera pranzare in Sagra, Tetti Cavalloni offrirà numerose opzioni gastronomiche, con piatti della tradizione locale preparati dalle associazioni e dai commercianti del territorio. Tra le proposte culinarie ci saranno gli agnolotti al ragù o al burro e salvia, le pucce salentine farcite con hamburger di fassona o porchetta, e le piadine fritte, sia salate che dolci. Gli amanti della buona birra potranno gustare quella artigianale, e chi vorrà potrà anche godere di un pranzo completo con pasta e fagioli, spezzatino con patate e dolce.

La Sagra del Pane di Piobesi Torinese è un’occasione imperdibile per celebrare il patrimonio culturale e gastronomico del nostro territorio, riscoprendo sapori antichi e tradizioni contadine. Un evento che riunisce la comunità e accoglie i visitatori con un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere e appassionare tutte le generazioni.

Per maggiori informazioni sul programma e per partecipare agli eventi, è possibile consultare il sito www.comune.piobesi.to.it o contattare i numeri 011 9657033 e 335 5431679.