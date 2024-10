Gran Premio Orsi Mangelli 2024 – Palio delle Regioni

Ci saranno molti motivi in più, rispetto al solito, per non mancare quest’anno al ‘Gran Premio Orsi Mangelli’ sulla pista dell’Ippodromo di Vinovo venerdì 1° novembre 2024.

Un appuntamento patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino e dei sei Comuni racchiusi nella DE.CO. – Denominazione Comunale Distretto Reale di Stupinigi (Vinovo, Nichelino, Orbassano, Beinasco, Candiolo e None).

Il mondo dell’ippica in generale, del trotto in particolare aspetta giornate come questa. Andrà in scena la prima, ma anche unica rivincita italiana per quest’anno del Derby e delle Oaks disputati a metà ottobre sulla pista romana delle Capannelle. Tutta la giornata di corse e di eventi, che avrà come suo perno centrale il Gran Premio Orsi Mangelli sarà anche l’unica tappa piemontese per il Palio delle Regioni 2024/2025. Un’iniziativa promossa dal MASAF, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che ha previsto 21 appuntamenti di trotto e galoppo su tutto il territorio nazionale con lo scopo di esaltare i valori fondanti dell’ippica insieme alle specificità dei territori, creando una sinergia tra natura, turismo, sport, cultura e tradizione.

La formula Dell’Orsi Mangelli

Come tradizione il Gran Premio Orsi Mangelli vivrà un doppio appuntamento, anzi quadruplo. Due batterie sulla distanza del miglio più la finale di Gruppo 1 per l’Open. Corsa secca sempre sul miglio, di Gruppo 2, invece per il Filly dedicato alle femmine. Complessivamente una dotazione ben superiore ai 300mila euro e tutti i migliori soggetti indigeni, più un paio di ospiti graditissimi in arrivo dalla Francia.

Non solo corse…

Cavalli militari: la giornata all’Ippodromo di Vinovo sarà impreziosita dalla presenza dell’Esercito, sotto varie forme. Sfileranno sulla pista i Carabinieri a cavallo, provenienti da Monza. E ci saranno anche 10 cavalli della Scuola di Applicazione dell’Esercito, in arrivo dalla sede torinese: a loro spetterà anche l’onore dell’Alzabandiera. E ancora, avremo il piacere di ospitare il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria Pinerolo, una delle molte ricchezze espositive della nostra regione.

Torna il gemellagio con IL Palio di Asti

Come in anno fa, nel pomeriggio dell’Orsi Mangelli saranno presenti sbandieratori, musici e figuranti dello storico Borgo Don Bosco, uno dei 21 partecipanti ogni anno al Palio di Asti la prima domenica di settembre. Delizieranno il pubblico con le loro esibizioni.

Attività per le famiglie, adulti e bambini

Tutte le giornate di corse a Vinovo sono sempre ricche di eventi collaterali per le famiglie, a cominciare dai bambini, e non faremo eccezione questa volta. In particolare per i più piccoli il battesimo della sella con i pony dell’Old Ranch Ferrero e per tutti i giri in carrozza con Servizi in Carrozza di Adamo Martin. E ancora, i giochi didattici con i guardia parco, l’Ambulanza delle Mele Verdi organizzata dalla Crove Verde di Vinovo con diverse attività per i bambini, la sfilata di alcune maschere storiche del territorio torinese. Non mancherà poi la sfilata di cavalli con Chubby Horse, meritevole progetto fondato da Victoria Demuru e Martina De Vincentis che si occupa di cercare una nuova casa a cavalli arrivati a fine carriera o non adatti all’agonismo.

Stupinigi é…., la Coldiretti e le filiere del territorio

Sul parterre alcuni stand per presentare al grande pubblico le filiere di prodotti tipici caratteristici del territorio della DE.CO – Denominazione Comunale Distretto Reale di Stupinigi. Le farine speciali dai grani coltivati nel Parco di Stupinigi, il pane di Panacea, il miele di Miemole, il Sedano Rosso di Orbassano e le tome prodotte a None sono soltanto degli esempi nella ricerca dell’eccellenza che caratterizza l’attività di contadini e piccoli imprenditori della zona. La presenza dello stand della Coldiretti provinciale darà lustro all’iniziativa e sarà un inizio per altre attività future già in gestazione per il 2025.

Hippogroup torinese per il sociale

Durante tutta la giornata nel parterre dell’ippodromo sarà presente uno stand di UGI – Unione Genitori Italiani che si occuperà di una raccolta fondi a favore dell’associazione di volontariato nata 44 anni fa all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. L’Associazione sostiene e promuove ogni iniziativa destinata a migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini affetti da tumore, supportando le famiglie con l’ospitalità presso Casa UGI. Ma fornisce anche sostegno alla ricerca e alla cura dei tumori pediatrici, promuovendo il reinserimento psicosociale dei pazienti fuori terapia.

E per finire…: dalle ore 14 sarà attiva una navetta gratuita fornita dalla Città Metropolitana di Torino che collegherà il Capolinea della Linea 4 (Fermata Drosso) in zona Mirafiori all’Ippodromo. L’inizio delle corse è previsto attorno alle 14:30 ma i cancelli saranno aperti gratuitamente fin dalle 13. Sarà possibile pranzare nel ristorante panoramico HippoBreak e saranno aperti anche tutti gli altri punti di ristorazione/bar dell’impianto.

Convegni: a margine dell’evento sportivo del 1° novembre, in occasione della tappa piemontese del Palio delle Regioni, assieme agli enti locali patrocinanti sono stati organizzati due convegni per affrontare tematiche particolarmente sentite tra i comuni limitrofi all’ippodromo e nel mondo dell’ippica.

“Mobilitá sostenibile nell’area Sud Ovest di Torino – Il ruolo del cavallo nello sviluppo urbanistico” – Giovedì 31 ottobre ore 10.30 Castello della Rovere – Vinovo

“Dall’allevamento al fine carriera – I case studies di Vigone e Chubby Horse” – Venerdì 1° novembre ore 10.30 Sala dei Camini, Palazzina di Caccia Stupinigi

Infine Vi ricordiamo fin d’ora che domenica 17 novembre tornerà sulla pista di Vinovo il Gran Premio A.N.A.C.T., con la premiazione A.N.A.C.T. per i migliori allevatori italiani e la Festa dell’Allevamento.