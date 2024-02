Gli appuntamenti di marzo al Museo Accorsi-Ometto

Marzo è ricco di appuntamenti al Museo Accorsi-Ometto.

Si comincia sabato 2 e martedì 5 marzo con una visita guidata su Pietro Piffetti e un workshop sul disegno a china alla Pinacoteca Albertina.

Si prosegue poi mercoledì 6 marzo con il primo dei tre incontri con i restauratori del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” che racconteranno come prendersi cura di tessuti e carte.

Impara l’arte │ China a tratti. Col pennino e la carta tra i decori di Piffetti

Visita a tema e workshop sul disegno a china. In collaborazione con Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti e CoopCulture. Dopo la visita nelle sale del Museo Accorsi-Ometto dedicata alla figura e ai capolavori di Pietro Piffetti, uno dei più importanti ebanisti del Settecento, si prosegue presso la Pinacoteca Albertina, dove i migliori neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti, guideranno i visitatori nella realizzazione di un disegno con pennino e china su carta, su modello di un intarsio del famoso ebanista.

Sabato 2 marzo e martedì 5 marzo ore 11-12 visita a tema al Museo Accorsi-Ometto, via Po 55.

Ore 14-17 laboratorio di china presso la Pinacoteca Albertina, via Accademia Albertina 8

Prenotazione obbligatoria allo 011 837 688 int. 3.

Aver cura dei tessuti

Con Damir D’Amico del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” Incontri con i restauratori per imparare a prendersi cura tappeti, tappezzerie, cuoi, acquerelli, incisioni, libri e mappe. La Fondazione Accorsi Ometto sostiene ogni anno due borse di studio per giovani restauratori del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”.

Durante la visita si potranno incontrare i restauratori, ascoltare i loro consigli e vederli all’opera nelle attività di manutenzione straordinaria delle incredibili collezioni della Fondazione Accorsi-Ometto

Prenotazione obbligatoria allo 011 837 688 int. 3.