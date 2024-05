I Folkstone sbarcano al Rock Burger Fest di Moncalieri

I Folkstone torneranno sui palchi con sei nuovi concerti nei quali riproporranno i loro pezzi storici,

partendo il 22 giugno dal Rock Burger Fest di Moncalieri (Torino), proseguendo il 30 giugno al Giardino

Scotto di Pisa, il 7 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 19 luglio al Luppolo In Rock

di Cremona, il 10 agosto al Castello di San Martino della Vaneza di Cervarese Santa Croce (Padova) e

concludendo l’11 agosto al Bambù Festival nel Parco Alex Langer di Monte Urano (Fermo).

Dopo queste date, la band si ritirerà dalle scene per tornare in studio in attesa di completare il nuovo

album, un doppio vinile previsto per il prossimo inverno.

“In un momento in cui tutto scorre veloce e caotico abbiamo deciso di prenderci tutto il tempo necessario

per poter affinare le molte storie nuove che abbiamo tra le mani. Essendo noi noti per essere sempre al

passo con le tendenze del momento, per l’inverno uscirà un doppio album su vinile. Le poche date estive che

faremo quindi saranno le ultime in cui ripercorreremo tutta la nostra storia. Sarà un delirio.”, commentano i

Folkstone.

Il videoclip del nuovo singolo “La fabbrica dei perdenti”, girato durante il concerto all’Alcatraz di Milano il

17 marzo 2024, cattura l’essenza e l’energia che si respirerà durante il “Non ho tempo di aspettare Tour

2024” dei Folkstone.

Ph: Alcatraz