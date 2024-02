“Frattempo” al Piccolo Teatro Comico, sabato 2 marzo ore 21.00 al via Mombarcaro 99/b Torino.

Il “Piccolo Teatro Comico” costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff allora denominato “Canovaccio”.

Un Testo affascinante ed avvolgente, poiché drammaturgicamente poliedrico! E con il privilegio di averlo condiviso Artisticamente con due meravigliosi Amici Attori Protagonisti. Tutto è partito da un progetto studio. Quale regista potrebbe negarsi? Uno stimolo creativo valorizzato dal testo stesso che ti permette di usufruire di tutti i linguaggi teatrali. Ma davvero tutti! Dalla Stand Up Comedy, a Brecht, a Grotowsky….

Una girandola teatrale volutamente impazzita, che desidera proprio trasmettere agli Spettatori quell’emozione inaspettata dello stupirsi e meravigliarsi. Una scena volutamente minimalista.

Assenza / Essenza! in sintesi: il teatro! Il Teatro con le sue due tradizionali maschere iconografiche: la commedia ed il dramma. Leggerezza e riflessione ovvero:…. il gioco nel teatro e il gioco nella vita !!

Un operazione teatrale tra realtà ed irrealta’, e chissà forse ciascuno di noi potrà riconoscersi come valorosa “marionetta” entro le quale palpitano emozioni di ogni sorta ed il coraggio quotidiano per esprimerle. Non vogliamo svelare di più, Vi aspettiamo a Teatro con “Frattempo” per “sognare”, per emozionarCI e per emozionarVI!!! Ed è proprio questo il nostro ”sogno”!!!!!