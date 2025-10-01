Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 10.30, la Sala dei Camini della Palazzina di Caccia di Stupinigi ospiterà la presentazione di “Pasta e Pane della Filiera del Grano di Stupinigi”.

L’appuntamento, promosso da Coldiretti Torino, dall’Associazione “Stupinigi è” e dalla Filiera della Farina di Stupinigi, intende valorizzare un progetto che unisce agricoltura, trasformazione e consumo, mettendo al centro la qualità delle produzioni locali e il legame con il territorio. La Filiera del Grano di Stupinigi nasce infatti con l’obiettivo di sostenere gli agricoltori, garantire trasparenza nei processi produttivi e offrire ai consumatori pane e pasta realizzati con farine provenienti dai campi del parco.

Durante la mattinata sono previsti interventi istituzionali e tecnici, che affronteranno i temi della tutela ambientale, dell’innovazione agricola e dei vantaggi per chi lavora e consuma all’interno della filiera. Il programma comprenderà inoltre la firma dell’Accordo di Filiera del Grano, che rafforza la collaborazione tra i soggetti coinvolti, e momenti dedicati alla proiezione di contributi video e alla presentazione di nuovi prodotti.

La giornata si concluderà con un assaggio di pasta fresca realizzata con la farina della filiera, occasione concreta per apprezzare la bontà e la qualità di un progetto che lega tradizione, territorio e sostenibilità.