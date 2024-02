San Valentino al Museo Nazionale del Cinema

A San Valentino, la giornata dedicata agli innamorati, il Museo Nazionale del Cinema propone, ai visitatori che si presentano in coppia, una scontistica nella formula 2×1: sarà possibile visitare la mostra Il Mondo di Tim Burton e l’esposizione permanente acquistando un solo biglietto a prezzo intero.

La promozione è valida per tutte le coppie senza distinzione di genere, sesso, età e relazione. A conclusione del percorso di mostra, i visitatori che lo desiderano potranno diventare protagonisti della campagna social che il museo dedica all’amore: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30, in un corner allestito per l’occasione, un operatore immortalerà i migliori “baci da film”.

Appassionati come Clark Gable e Vivien Leigh in Via col Vento, o timidi e innocenti come Kara Hayward e Jared Gilman in Moonrise Kingdom, tutti i partecipanti potranno rivedersi in un reel che il Museo condividerà a fine giornata sulle sue pagine social per celebrare la ricorrenza più romantica dell’anno.