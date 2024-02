“Davidson”- Pasolini in danza

“Davidson” liberamente tratto dalla sceneggiatura “Il Padre Selvaggio” di Pier Paolo Pasolini sabato 9 marzo ore 21 presso Il Mulino di Piossasco. Il Padre Selvaggio è una sceneggiatura scritta da Pier Paolo Pasolini nel 1962 e pubblicata postuma nel 1975, anno della sua morte.

La sua libertà di pensiero spaventò i produttori e il film non venne mai realizzato. Balletto Civile ne ricava un oggetto coreografico con un giovane performer di talento incontrato nel lavoro sul territorio modenese: una messinscena danzata, una vertigine tra opera letteraria e teatro fisico.

Lo spettacolo ci riporta alla storia di Davidson, un ragazzo nero sensibile e acuto proveniente da una tribù dell’Africa, che incontra un insegnante progressista e tormentato – una figura di frontiera, alter ego dello stesso Pasolini – il quale cerca di dare ai suoi allievi un’istruzione moderna e anticolonialista.

Quest’opera sospesa racconta soprattutto il conflitto tra l’insegnante e Davidson, diffidente alle novità di metodo e di cultura del nuovo docente. Il cuore del contrasto è il dilemma del rapporto tra bianchi e neri, il problema della libertà e della democrazia, della tensione verso l’altro.

La replica di Piossasco beneficerà dell’audio descrizione nell’ambito di Teatro No Limits, un’opportunità per il pubblico – vedente e non vedente – di apprezzare sotto nuova luce i particolari silenziosi della messa in scena, ancor più numerosi nella danza.