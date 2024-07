Appuntamenti week end del 20 e 21 luglio a Sestriere

Gli appuntamenti del week end del 20 e 21 luglio a Sestriere:

Dal 15 luglio al 1° settembre

Apertura pista Sci d’Erba in frazione Borgata Sestriere – Info e prenotazioni 331 8168940.

Dal 16 al 21 luglio

Roller Blade Camp con Davide Ghiotto campione olimpico di pattinaggio.

Dal 20 luglio all’11 agosto

Mostra sulle Universiadi aspettando l’edizione invernale 2025. All’ufficio del Turismo di Sestriere, in via Pinerolo 7. Ingresso libero. Inaugurazione il 20 luglio alle ore 14.30

Sabato 20 e domenica 21 luglio

Week end apertura Telecabina Sestriere-Fraiteve. Orario continuato dalle 9.30 alle 17.00. Biglietteria alla stazione di partenza dell’impianto.

Sabato 20 luglio

Granfondo Sestriere Colle delle Finestre – Ultimi preparativi per un grande ed affascinante appuntamento di ciclismo dedicato a tutti gli appassionati: la Granfondo Sestriere-Colle delle Fin estre in programma sabato il 20 luglio 2024. La tracciatura dei percorsi di gara è stata ultimata e le strade delle montagne Olimpiche di Torino 2006 sono pronte ad accogliere gli oltre 1.000 partecipanti della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, l’evento che quest’anno si svolgerà eccezionalmente di sabato. Una novità, quella di gareggiare al sabato, scelta dell’organizzazione per rispettare il territorio e gli importanti flussi turistici dei fine settimana di luglio, dopo il rinvio della gara prevista inizialmente a giugno.

Gli atleti si sfideranno su due percorsi: Granfondo e Mediofondo, entrambi con la scalata al Colle delle Finestre. Si parte da Sestriere Borgata per risalire a Sestriere e quindi iniziare la discesa verso Cesana T.se, Oulx e lungo tutta la valle di Susa sino al capoluogo. Qui inizia la salita di 18 km del Colle delle Finestre passando per Meana di Susa: una salita unica, caratterizzata dall’ultimo tratto di sterrato di 7,8 Km che ci riporta all a dimensione epica del ciclismo, quella fatta di polvere e fatica che rende unica la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre. Raggiunta la vetta del Colle si discende a Pourries per riprendere la salita verso Pragelato e l’arrivo della mediofondo a Sestriere (98,8 Km di gara). I più preparati potranno proseguire nell’anello finale: Sestriere, Sauze di Cesana, Cesana, Sestriere per completare il percorso di granfondo con un totale di 121,5 Km.

Il programma della manifestazione prevede: venerdì pomeriggio apertura della segreteria al Palazzetto dello Sport di Sestriere dalle 15.00 alle 19,00 per il ritiro del pettorale e della maglia celebrativa firmata Gobik, un capo di alta qualità che presenta un richiamo giallo al Tour de France, recentemente transitato da Sestriere, ma che tutti auspichiamo salga presto sul Colle delle Finestre per celebrare il mito di questa salita. Anche il Race Village aprirà venerdì alle 15,00 in P.zza Fraiteve con tanti espositori, primo tra tutti Specialized, main sponsor della Granfondo e title sponsor del circuito Specialized Granfondo Series di cui l’organizzazione è uno dei fondatori.

Sabato le cose di faranno serie: dalle 6,30 alle 8,00 sarà ancora possibile registrarsi in segreteria, mentre a Sestriere Borgata l’ingresso in linea di partenza sarà possibile dalle ore 8,00. Il via è previsto alle 8,30, mentre l’arrivo è previsto alle 11,30 per la mediofondo; la granfondo è attesa all’arrivo di Sestriere Via Louset/P.zza Fraiteve alle 12,30. Le premiazioni inizieranno alle 15,30 in P.zza Fraiteve.

Gli amanti delle due ruote potranno ancora iscriversi all’evento online sino a giovedì 18 luglio e ancora venerdì 19 luglio direttamente a Sestriere in segreteria.

Domenica 21 luglio

Trail sui S entieri dei Campioni “1° Memorial Pelle” – Tutto è pronto per il debutto del Trail sui Sentieri dei Campioni a Sestriere, “1° Memorial Pelle”, in programma domenica 21 luglio 2024. Una corsa sulla distanza dei 19 km e 600mt D+ che toccherà i sentieri al Colle intitolati a grandi campioni che proprio a Sestriere preparavano gli appuntamenti più importanti, dai mondiali alle olimpiadi, coronati da una pioggia di medaglie d’oro. Stelle dello sport del calibro di Gelindo Bordin, di Ivano Brugnetti e Annarita Sidoti e dei fratelli Martin e Bernard Dematteis.

Tra gli atleti che hanno già confermato la propria presenza in gara figura proprio Matrin Dematteis che guida la pattuglia dei top runner composta da Marco Moletto, Andrea Rostan, Luca Merli, Paolo Bert e tra le donne Carla Primo, Arianna Dentis e Gianfranca Attene. Atleti specialisti di corsa in montagna a cui se ne aggiungeranno altri… La partenza sarà alle ore 9.30 da Piazza Fraiteve che ospiterà anche il traguardo e le premiazioni finali dell’evento.