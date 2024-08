Ángela Molina, musa di Luis Buñuel, aprirà Contemporanea 2024

Tornerà a Torino dall’8 al 12 ottobre Contemporanea 2024, il festival di cinema dedicato agli sguardi delle donne: registe e attrici saranno protagoniste di incontri, classici, rassegne e di un concorso internazionale di cortometraggi.

L’ospite d’onore della serata di apertura della terza edizione del festival, organizzato da Distretto Cinema, è Ángela Molina, tra le più importanti attrici spagnole, musa di Luis Buñuel che l’ha voluta in “Quell’oscuro oggetto del desiderio”, film che ha contribuito a far conoscere la Molina a livello internazionale.

Da quel momento la sua carriera l’ha portata a lavorare con altri grandi autori del cinema come Pedro Almodovar, con il quale ha girato il film “Carne tremula” e “Gli abbracci spezzati”, Ridley Scott, Bigas Luna e tanti altri, lavorando molto anche in Italia con registi come Gillo Pontecorvo, Elio Petri, Luigi Comencini, Liliana Cavani, Lina Wertmuller, per la quale ha interpretato il film “Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti” che le è valso il David di Donatello come Migliore attrice protagonista e il Nastro d’argento alla migliore attrice straniera. Con Giuseppe Tornatore ha invece girato “La sconosciuta” e “Baarìa”, con i fratelli Taviani “La masseria delle allodole”.

Attrice instancabile, ancora oggi continua a lavorare al cinema e, in Spagna, a teatro. Nel 2021 ha ricevuto il Premio Goya alla carriera. A riprova della sua bellezza senza tempo, la casa di moda del gruppo Prada MiuMiu, l’ha invitata a sfilare alla famosa Paris Fashion Week tenutasi nella capitale francese nel marzo scorso.

La presenza a Torino di Ángela Molina, che interverrà alla serata di apertura, sarà anche occasione per ricordare e omaggiare Lina Wertmuller a cui Distretto Cinema dedica la prossima edizione di Contemporanea.

Il festival Contemporanea 2024 è organizzato da Distretto Cinema, con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Women In Film, Television& Media, Fondazione Circolo dei Lettori, Associazione Amleta, Fondazione Vera Nocentini, Torino Città per le Donne.