“Alle Armi”, un ballo mascherato e armato fino ai denti. Un musical dissacrante sul filo del rasoio. Un’arma giocattolo per giocare alla guerra. E, alla fine, il deserto. Un deserto in miniatura. Un deserto da sala d’attesa. Da centro commerciale. Un deserto per finta, rinchiuso in una scatola: un deserto per bambini, un deserto giocattolo.

“Alle Armi” non parla di questa o di altre guerre. “Alle Armi” è un esperimento. Il tentativo di mettere a fuoco il tema politico ed economico del mercato internazionale degli armamenti, che, come sesto paese esportatore al mondo, ci riguarda da vicino e che è divenuto, durante l’ideazione di questo spettacolo, drammaticamente attuale. E tenta di farlo attraverso una lente precisa, quella del giocattolo, senza parole, contaminando tecniche e codici alla ricerca di un punto d’incontro tra teatro civile e teatro d’oggetti.

Più che un titolo, “Alle Armi” è una formula: una dichiarazione d’intenti, e insieme un grido d’allarme. E forse anche un’esortazione, un appello. A prendere le armi, certo: ma quali?

Sabato 14 dicembre ore 21

Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9

“Alle Armi”, di Collettivo Hombre. Con Angela Forti, Agata Garbuio, Riccardo Reina, Aron Tewelde