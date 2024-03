Al Summer Camp 2024 a marzo c’è il Donor Day

Il prossimo 23 marzo al Summer Camp 2024, Fondazione Time2 – realtà creata da Antonella e Manuela Lavazza per lavorare sui contesti e sulla loro accessibilità, con l’obiettivo di promuovere una cultura che favorisca i diritti dei giovani con disabilità e permetta loro di costruire un proprio progetto di vita indipendente – ospiterà presso il proprio spazio OPEN (Corso Stati Uniti, 62b) l’evento conclusivo della campagna di raccolta fondi “Insieme apriamo nuovi sentieri”.

La giornata, chiamata Donor Day, è punto di arrivo del corso di alta formazione per 50 studenti di Talenti per il Fundraising organizzato da Fondazione CRT. L’iniziativa è volta all’attuazione di campagne di raccolta fondi che possano aiutare diversi enti a sostenere le proprie attività. La giornata del 23 marzo, presso la sede di Fondazione Time2, sarà dunque ricca di appuntamenti e testimonianze, volta a finanziare 5 borse di partecipazione che permettano a ragazzi e ragazze con disabilità di partecipare al Summer Camp 2024.

In questo contesto, la campagna “Insieme apriamo nuovi sentieri” di Fondazione Time2 – con l’obiettivo di raccogliere 7.500 euro – si focalizza sul consentire una maggiore partecipazione al Summer Camp proposto annualmente dalla fondazione. Una vacanza lontano da casa, spesso la prima, in alta Val di Susa. Gite, sport, uscite serali: una settimana senza genitori ma circondati da amici e volontari. Un’esperienza inclusiva che permette veramente a tutti di partecipare, grazie anche al sostegno personalizzato di operatori altamente specializzati.

«Trascorrere una vacanza lontano da casa, è qualcosa che diamo per scontato. Ma non lo è per tutti. Lavorare, uscire, innamorarsi, sono infatti alcune delle esperienze da cui molte persone con disabilità sono escluse. Il Summer Camp nasce proprio per questo: per garantire la piena partecipazione dei giovani con disabilità e il diritto di poter vivere le stesse esperienze con i propri coetanei» – spiega Samuele Pigoni, segretario generale di Fondazione Time2.

Quello del 23 marzo sarà un momento di festa, aperto a tutti (gli spazi sono interamente accessibili), a cui prenderanno parte giovani e famiglie per raccontare le proprie esperienze e conoscere il Summer Camp attraverso le voci dirette di chi vi ha partecipato.

Si partirà alle 16.30 con i tornei di calcetto e ping pong rivolti a persone con e senza disabilità; a seguire, alle 17.30 si potranno ascoltare le testimonianze da parte dei partecipanti, delle famiglie e dei volontari del Summer Camp. Grazie a una postazione immersiva in realtà virtuale si potranno conoscere e sperimentare in modo diretto le attività della Summer Camp.

Alle 18.30 si terrà uno spettacolo di Re-action Integrated Dance Company, la prima compagnia di physically integrated dance fondata in Italia. A seguire dalle 19 alle 21 ci sarà un rinfresco e l’immancabile DJ Set.

L’ingresso all’evento è aperto a tutti e gratuito. Open è uno spazio aperto di diversità, si trova a Torino in corso Stati Uniti 62b: un luogo totalmente accessibile di apprendimento, condivisione e impegno civico per giovani con e senza disabilità.

Ph: Erika Orlandi