Al Museo Accorsi-Ometto visita guidata con Luca Motto

Giovedì 18 aprile, ore 18 “Rinnovamenti e persistenze nell’arte torinese 1945-1955”, visita guidata alla mostra con Luca Motto, autore del saggio in catalogo.

Durante la visita Luca Motto prenderà in esame il decennio che va dalla metà degli anni Quaranta alla metà degli anni Cinquanta, raccontando dell’anelito di rigenerazione del linguaggio espressivo da parte dei giovani artisti che operarono a Torino al termine del secondo conflitto mondiale. La città cercava faticosamente di aprirsi alla modernità con importanti mostre come “Premio Torino” del 1947, organizzato da Mastroianni, Moreni e Spazzapan; la mostra dell’Art Club all’Unione Culturale del 1949 con 280 autori italiani e stranieri, tra cui anche quelli del MAC torinese; la serie di sette rassegne “Italia-Francia”, curate da Luigi Carluccio e con “Arte Nuova”, del 1959, curata da Michel Tapié, Luciano Pistoi e Angelo Dragone, che segnò il momento culminante della stagione informale. Attraverso queste iniziative è possibile così definire le tappe di sviluppo dell’Astrattismo in direzione concreta tra il 1949 e il 1952.

Inoltre, dal 27 marzo al I settembre 2024 vi sarà la mostra “Torino Anni ’50”, curata da Francesco Poli, intende riportare l’attenzione su una fase fondamentale per il rinnovamento della scena artistica di Torino tra gli anni ‘40/50 del Novecento: la grande stagione dell’Informale.

Nel percorso espositivo si trovano le opere dei principali artisti attivi in area torinese e piemontese, in dialogo con un’ampia scelta dei lavori dei più noti artisti italiani e stranieri presenti nelle mostre delle gallerie private e nelle rassegne in spazi pubblici.

