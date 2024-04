“Come vivere su Marte ci aiuterà a vivere meglio sulla Terra” di e con Adrian Fartade, venerdì 19 aprile ore 21 a Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9.

Siamo ancora all’alba dell’esplorazione del Sistema Solare con esseri umani, ma guardando in prospettiva verso missioni su Marte e oltre, poniamoci qualche domanda: quanto sono sostenibili queste missioni? Quale sarà l’impatto per il futuro e come l’esplorazione di altri mondi? Potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui viviamo e facciamo le cose sulla Terra?

A rispondere a queste domande e ad approfondire queste tematiche al pubblico del Mulino ci penserà Adrian Fartade, divulgatore scientifico, youtuber e scrittore che si occupa soprattutto di astronomia e astronautica.

“Anzitutto va sottolineato che vivere su Marte non è affatto come vivere a bordo della Stazione spaziale internazionale“, ha raccontato Fartade in un’intervista.

Dalla stazione orbitante a 400 chilometri di quota possiamo avere contatti diretti e rapidi con la Terra, mentre dalla superficie marziana servono alcuni minuti affinché un qualsiasi segnale raggiunga la Terra anche fino a un quarto d’ora quando i due pianeti sono nelle posizioni più lontane sulle loro rispettive orbite: “In pratica potrà servire una buona mezz’ora per ottenere una risposta da Terra, quindi di fatto è necessario essere molto più autonomi, perché non si può contare sul supporto immediato dai centri di controllo terrestri“. E basta questo singolo elemento per rendersi conto di come tutto cambi nel passare dallo spazio prossimo alla Terra allo stare su un altro pianeta del Sistema Solare…