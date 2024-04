“Abracadabra” presso la Biblioteca civica di Collegno

Il prossimo appuntamento presso la Biblioteca civica sarà sabato 4 maggio 2024 alle ore 10.30 : “Abracadabra”, Escape Room a cura di One Way Out. Età: 11/14 anni

“Varcate le porte del regno della magia e preparatevi a un’avventura fuori dal mondo conosciuto. Per essere dei maghi valorosi dovrete affrontare moltissime prove e sarete alle prese con pozioni, formule magiche e lingue sconosciute.

Affilate le bacchette, oggi i maghi siete voi!!”

Gioco a squadre, slot di gioco della durata di 30 minuti

Ingresso libero e gratuito. E’ gradita la prenotazione.

“A tutto Sbam”: rassegna realizzata nell’ambito delle attività di promozione delle Biblioteche nell’Area Nord-Ovest del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana (SBAM) e con il sostegno di Regione Piemonte.

Comune di Collegno