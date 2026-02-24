Torino, 24 febbraio 2026 – Hanno preso il via in Piemonte il 16 febbraio scorso le riprese di Ting – prima opera di finzione per il giovane regista piemontese Maximilien Dejoie, che porta sul set un racconto di formazione perturbante e catartico in cui il trauma della Prima guerra mondiale e della pandemia emerge attraverso il lutto della giovane protagonista Marilì e prende forma tangibile in Ting, presenza mostruosa nata dalle lettere di suo padre, medico al fronte.

Le riprese – che proseguiranno in Piemonte fino al 10 marzo prossimo per poi trasferirsi in Alto Adige – coinvolgeranno principalmente il Real Collegio di Moncalieri, per proseguire poi ad Avigliana (entrambe coinvolte grazie alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte), Borgo Cornalese a Villastellone e Villa Passatempo a Chieri.

La troupe – con una forte componente piemontese, a partire dal regista Maximilien Dejoie, passando per l’aiuto regista Stefano Ruggeri, il produttore Mattia Puleo, l’organizzatore Stefano Masera, il direttore di produzione Cristina Trio, il location manager Emanuele Perotti, la coordinatrice di produzione Ilaria Marchetti, la scenografa Carlotta Desmann – vede la presenza di numerosi professionisti internazionali, coinvolti per dare forma alla “creatura sinistra” e all’atmosfera perturbante del film.

La creatura nasce infatti da una collaborazione tra effetti pratici e digitali: progettata da Luke Fisher, creature concept designer e senior sculptor di Solo: A Star Wars Story, è realizzata grazie alla leggendaria esperienza negli animatronics di Gustav Hoegen (Star Wars, Prometheus) e al magistrale lavoro di prosthetic design di Tristan Versluis (Dune: Parte Due, The Revenant), candidato all’Oscar per il Miglior Trucco e Acconciatura per il film 1917.

Il mondo visivo del 1918 è costruito dalla scenografa Carlotta Desmann (David di Donatello per la Miglior Scenografia per Le Déluge) e catturato dalla direttrice della fotografia Caroline Bridges (The Great), mentre il paesaggio sonoro è affidato alle composizioni eteree di Ginevra Nervi, candidata al Nastro d’Argento.

Nel cast artistico si segnalano Mariandrea Cesari (L’estranea) nel ruolo di Marilì, insieme a un cast internazionale che coinvolge Stefano Cassetti (Anthracite, Roberto Succo) nel ruolo del padre di Marilì, insieme all’acclamata Mina Kavani (No Bears) nel ruolo della madre e, per la prima volta sullo schermo, il giovane Michele Ronco nel ruolo del fratellino Giò.

L’universo dell’orfanotrofio prende inoltre vita grazie a Camilla Brandenburg nel ruolo di Lina, Federico Tolardo in quello del direttore dell’istituto, alle figure delle autorità interpretate da Gerti Drassl e Pia Lanciotti. Si segnalano inoltre Irene Vetere nel ruolo di Elia e Pietro Mazzarino come performer che darà vita alla creatura Ting.

Prodotto da Roberto Cavallini e Wilfried Gufler per Albolina Film, James Heath per Randan / Ting Film Ltd (UK) e Mattia Puleo per Cinefonie (IT), Ting è una coproduzione Italia / Regno Unito realizzata con il sostegno di Creative Europe MEDIA, del Ministero della Cultura (MiC), di IDM Film & Music Commission Südtirol, di Screen Scotland ed è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund (2022) e con il sostegno di FESR Piemonte 2021-2027 – Bando Piemonte Film TV Fund (2024).

Il percorso verso la produzione è stato sostenuto da importanti programmi e riconoscimenti internazionali, tra cui la partecipazione all’EAVE Producers Workshop e allo European Genre Forum.