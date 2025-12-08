Torino, 8 dicembre 2025. Ottimo risultato per il Museo Nazionale dell’Automobile nei giorni del Ponte dell’Immacolata: da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 i visitatori sono stati 4.600. A questo numero si aggiungono i visitatori del Centro Storico Fiat che, negli stessi giorni, sono stati 400.

Un risultato in crescita rispetto allo scorso anno quando si registrarono da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2.692 visitatori solo al MAUTO.

La proposta del Museo e del Centro Storico Fiat per le festività appena trascorse e per quelle imminenti si presenta particolarmente ricca e articolata, con un calendario di iniziative pensate per coinvolgere pubblici diversi e soddisfare interessi eterogenei.

Qattro mostre imperdibili

11 supercar Ferrari in esposizione per Ferrari Design. Creative Journeys 2010-2025 e oltre 100 opere di arte contemporanea – da Maurizio Cattelan a Steve McQueen – provenienti dalla collezione della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e presentate nella grande mostra News from the Near Future; l’esposizione delle leggendaria DeLorean DMC-12 – in dialogo con le opere dell’artista Anri Sala – per celebrare i 40 anni di Ritorno al futuro e, al Centro Storico Fiat, il progetto Capolavori di Torino che trasforma la ricerca in archivio in un processo aperto e partecipativo.

Un Museo rinnovato

Oltre alle mostre temporanee, anche il percorso espositivo permanente è stato profondamente rinnovato: documenti originali, fotografie d’epoca, bozzetti e opere d’arte – moderna e contemporanea – sono ora poste in dialogo con le vetture della collezione del Museo, iconici capolavori di artigianato e stile. In particolare, una nuova sezione – di oltre 2000 mq – interamente dedicata al design racconta la creatività industriale e il processo progettuale, dall’idea al disegno e al prodotto finito. Uno spazio dove Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro, Paolo Martin, Leonardo Fioravanti, Aldo Brovarone, Ercole Spada, Giovanni Michelotti dialogano con i maestri del design di prodotto Franco Albini, Achille Castiglioni, Marco Zanuso, Joe Colombo e Vico Magistretti.

Evebti e attività per tutti

E poi un programma di eventi per tutti: l’ultimo GP della stagione, proiezioni, visite guidate, workshop, letture ad alta voce, laboratori per bambini, lezioni di pilates e nuove supercar in arrivo.