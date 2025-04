Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Università: la parola agli studenti – Associazione Italiana Dislessia organizza un convegno sulle sfide e prospettive per una reale inclusione.

Torino, 03 aprile 2025 – L’Associazione Italiana Dislessia (AID), in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino e AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento), organizza il convegno “DSA e Università: Sfide e Prospettive”.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà sabato 12 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 16.30, presso Palazzo Badini Confalonieri, a Torino, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di AID.

La conferenza, che vedrà anche la partecipazione della Vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, rappresenta un’importante occasione di confronto sul tema dell’inclusione universitaria delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

“Per la prima volta in un convegno nazionale dedicato al rapporto fra DSA e università – sottolinea la Vicepresidente AID, Maria Enrica Bianchi – saranno proprio gli studenti e le studentesse con questa caratteristica a intervenire, raccontando in prima persona come hanno affrontato il percorso accademico, le difficoltà incontrate e le strategie messe in campo per superarle. Attraverso un confronto senza filtri con docenti universitari ed esperti apriremo un dialogo autentico e costruttivo sull’inclusione all’interno degli atenei. Questo appuntamento è importante per chi vuole capire, ascoltare e contribuire a costruire un’università più aperta e consapevole”.

“L’Università di Torino – dichiara Carla Tinti, Delegata del Rettore per l’inclusione – è lieta di ospitare questo importante evento, che conferma il nostro impegno nel favorire il successo formativo degli studenti e delle studentesse con DSA. Nel nostro Ateneo il loro numero è cresciuto da poche centinaia nel 2012 a quasi 3.000 nel 2024. Ascoltare le loro esigenze e dialogare con loro è un passo fondamentale per rispondere realmente ai loro bisogni e rendere i percorsi accademici sempre adatti al loro stile di apprendimento.”

Durante la giornata verranno affrontati temi centrali come le linee guida 2024 della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento), i modelli didattico-formativi più efficaci e l’importanza delle competenze linguistiche per studiare all’università. Inoltre, sarà presentato il nuovo servizio Helpline Università di AID, pensato per offrire supporto, ascolto e risposte mirate agli studenti e alle studentesse con DSA.

Secondo un’indagine condotta da ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nel 2022, gli studenti e le studentesse universitari con dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia in Italia sono quasi 20.000, con un aumento del 22% rispetto all’anno accademico precedente. Un dato significativo che evidenzia la necessità di rafforzare le politiche di inclusione e supporto negli atenei. La

distribuzione geografica mostra che il 50,5% degli studenti con DSA frequenta un’università del Nord-Ovest, il 19,9% si trova nel Nord-Est, il 18,2% nel Centro, mentre solo il 4,8% è iscritto a un ateneo del Sud, un dato che riflette anche il minor numero di certificazioni di DSA nel Meridione.

Per partecipare in presenza al convegno è richiesta l’iscrizione sul sito www.aiditalia.org entro il 10 aprile 2025 o fino a esaurimento dei posti disponibili. È inoltre possibile seguire l’evento online, tramite diretta su YouTube.