Unione storica per Libertas Moncalieri e Don Bosco Crocetta Torino

Un nuovo capitolo si apre per il basket femminile torinese: la Libertas Moncalieri e la Don Bosco Crocetta Torino annunciano con grande entusiasmo una storica collaborazione che unisce due realtà di riferimento del panorama cestistico cittadino.

L’accordo, che prenderà il via dalla prossima stagione sportiva, ha come obiettivo principale quello di rafforzare il movimento e promuovere la pallacanestro sul territorio. Entrambe le società vantano una lunga tradizione nel basket cittadino, avendo calpestato palcoscenici importanti e formato numerose atlete che dopo l’esperienza nel mondo giovanile sono passate ai teatri senior.

Con questa collaborazione, Libertas Moncalieri e Don Bosco Crocetta Torino intendono unire le loro forze e competenze per offrire alle giovani cestiste un percorso di crescita ancora più completo e competitivo con lo sguardo rivolto alla prima squadra gialloblù che anche il prossimo anno vedrà le Lunette giocare al PalaEinaudi di Moncalieri sotto la guida di coach Pillo Terzolo, figura chiave non solo per la prima squadra ma anche per l’intero settore giovanile Libertas.

Unendo le loro passioni e competenze, le due società sono quindi pronte ad affrontare nuove sfide e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

L’obiettivo è senza alcun dubbio quello di creare un ambiente di crescita e sviluppo ottimale per le giovani cestiste, favorendo la loro passione per il basket e accompagnandole nel percorso di formazione sportiva e personale.

Si inizierà dal gruppo Under 13 e questo consentirà alla Don Bosco Crocetta Torino di garantire alle proprie ragazze un percorso sportivo sicuro e di alto livello al termine del percorso Minibasket e Esordienti.

Le prime parole di Alessandro Cerrato, Presidente Libertas Moncalieri: «Siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione. Conosco personalmente la dirigenza della Crocetta da anni e posso dire con certezza che si tratta di una realtà non soltanto solida e affidabile a livello societario, ma anche uno dei punti fermi più conosciuti per le più giovani appassionate di basket della città di Torino. Sono sicuro che unendo le forze dei nostri staff saremo in grado di offrire a tutte le ragazze coinvolte la miglior soluzione per la crescita tecnica e personale. Sarà un’estate avvincente, vogliamo mettere in piedi i migliori roster possibili nelle diverse categorie, giocare bene e soprattutto divertirci! Non vediamo l’ora di partire!».

Dichiarazione del Presidente Roberto Romagnoli della Don Bosco Crocetta Torino: «Questa collaborazione rappresenta un passo importante per il basket femminile torinese. Unire le forze con una società storica e prestigiosa come la Libertas Moncalieri ci permetterà di offrire alle nostre ragazze un contesto ancora più stimolante e di qualità per la loro crescita sportiva e personale. Siamo fiduciosi che questa sinergia porterà a grandi risultati e contribuirà a consolidare il ruolo di Torino come punto di riferimento per il basket in rosa. Come Don Bosco Crocetta condividiamo il progetto sportivo giovanile della Libertas Moncalieri che offre alle ragazze di poter proseguire l’attività sportiva nelle diverse categorie FIP e siamo pronti a investire tempo e risorse umane per dare anche alle nostre giovani atlete l’opportunità di sbocciare come meritano. Abbiamo tanta voglia di fare e di divertirci insieme!».