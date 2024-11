Continua il periodo di sofferenza della Reale Mutua Torino che al Pala Gianni Asti trova la sua terza sconfitta di fila. Questa volta a espugnare il “Ruffini” è l’Unieuro Forlì di coach Antimo Martino, che conquista con merito una vittoria netta per 67-92 contro una Torino apparsa priva di energia e di entusiasmo.

Proprio l’atteggiamento di resa della squadra gialloblù è la caratteristica che ha preoccupato di più, a detta anche di coach Boniciolli nel postpartita, e sarà il primo elemento che dovrà cambiare affinché Schina e compagni possano trovare una reazione, a partire dal prossimo impegno in trasferta a Bologna.

Quintetti

Torino: Schina, Taylor, Ghirlanda, Ajayi, Ladurner

Forlì: Parravicini, Harper, Pollone, Gaspardo, Del Chiaro

Inizio rivedibile della Reale Mutua che subisce subito un avvio forte degli ospiti che deve essere fermato da un timeout di coach Boniciolli. Torino prova a reagire con Montano e Severini ma Forlì tocca già la doppia cifra di vantaggio colpendo dall’arco con Pollone. Ancora Severini a segno per i gialloblù per chiudere la prima frazione sul 12-20.

Torino cerca una scintilla come la schiacciata di Seck sull’assist di Taylor per cercare di entrare in partita, ma Forlì è in pieno controllo del gioco e allunga fino al +18 (19-37) con Gaspardo che raggiunge la doppia cifra. Si prosegue verso l’intervallo lungo con Torino sempre in netta difficoltà nel cercare la consistenza necessaria in entrambe le metà campo. Si va così negli spogliatoi con Forlì avanti sul 26-44.

La musica non cambia nel terzo quarto, con Torino che sembra non averne neanche per accorciare quantomeno le distanze. Forlì infatti continua a controllare pienamente il gioco guidata da Gaspardo e Harper, incrementando ulteriormente il vantaggio e andando anche sul +20. Il terzo quarto si chiude sul 46-66.

L’ultimo quarto è solo pura formalità, con Forlì che non solo amministra l’ampio gap ma lo gonfia ulteriormente andando anche sul +26. Invece la Reale Mutua sembra non poter nulla in una gara triste e da dimenticare. Finisce 67-92.

Coach Boniciolli: “Prima di tutto voglio mettere in chiaro che io sono il responsabile. Il presupposto a inizio stagione era di giocare sempre combattendo, senza mollare mai, mostrando energia ed entusiasmo che per la prima volta oggi non abbiamo mostrato. In questo inizio di campionato abbiamo affrontato tante squadre di prima fascia, anche perdendo ma pur sempre combattendo, questa volta invece abbiamo mostrato una faccia triste e un atteggiamento non accettabile.”

Reale Mutua Torino – Unieuro Forlì 67-92 (12-20, 14-24, 20-22, 21-26)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 17 (3/8, 2/3), Kevion Taylor 16 (2/9, 3/7), Matteo Montano 11 (0/2, 2/5), Antonio Gallo 8 (3/6, 0/1), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/5), Maximilian Ladurner 3 (1/4, 0/0), Matteo Schina 2 (1/2, 0/0), Aristide Landi 2 (0/1, 0/3), Fadilou Seck 2 (1/1, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/1), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 26 6 + 20 (Ife Ajayi 11) – Assist: 17 (Kevion Taylor, Matteo Schina 4).

Unieuro Forlì: Raphael Gaspardo 22 (2/4, 6/7), Daniele Cinciarini 12 (3/5, 2/3), Demonte Harper 11 (4/5, 1/4), Matteo Parravicini 10 (0/0, 2/5), Toni Perkovic 10 (1/3, 2/5), Angelo Del chiaro 8 (3/4, 0/0), Luca Pollone 8 (1/1, 2/5), Davide Pascolo 8 (4/5, 0/2), Daniele Magro 2 (0/1, 0/0), Riccardo Tavernelli 1 (0/0, 0/1). Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 31 4 + 27 (Angelo Del chiaro, Daniele Magro 5) – Assist: 22 (Demonte Harper 7).

Ufficio Stampa Basket Torino