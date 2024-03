Gara dai due volti per la Tecnoengineering Moncalieri che gioca un gran primo tempo con sicurezza e determinazione, inizia la terza frazione mantenendo il ritmo serrato, respingendo colpo su colpo gli attacchi avversari, raggiungendo il massimo vantaggio +14 (34-48) della gara. Da quel momento, complici l’aumento della pressione difensiva della Cestistica Spezzina e 10 minuti di buio per le ragazze di coach Terzolo che non segnano più un canestro, subendo un parziale di 16-0, il match gira a favore delle padrone di casa che pareggiano (48-48) a 6.50 dalla fine.

Reazione d’orgoglio delle gialloblù che non riescono a concretizzare le opportunità nella metà campo offensiva e falliscono il colpo del ko. Minuti finali convulsi con errori da ambo le parti, ma La Spezia è più lucida a gestire gli ultimi possessi con le Lunette che si arrendono proprio sul più bello. Ancora una volta Moncalieri perde la gara nei minuti finali e deve fare mea culpa per le occasioni sprecate e per la poca lucidità nei momenti chiave della partita. Si riparte dalla grande prestazione del primo tempo, dalla mentalità messa in campo nei primi minuti del terzo periodo e dalla reazione d’orgoglio dopo avere subito il pareggio.

Turno di riposo per il campionato di Serie A2 Femminile il prossimo weekend nel quale si disputeranno le Final Eight di Coppa Italia presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi nei giorni 8-9-10 marzo 2024. Nuovo appuntamento per la Tecnoengineering sabato 16 marzo alle ore 16.30 al Pala Einaudi di Moncalieri contro Basket Roma.

Coach Terzolo parte con Pasero, Landi, Cicic, Cordola e Salvini. Coach Corsolini risponde con Colognesi, Templari, Baldassarre, Moretti e Favre. Da segnalare la prima convocazione di Nicora in panchina dopo il lungo infortunio al crociato.

Pronti via, Landi apre la gara con la tripla in palleggio, poi polveri bagnatissime per Moncalieri che sbaglia per tre azioni di fila. Ci pensa Pasero in penetrazione a sbloccare il punteggio, dall’altra parte La Spezia concretizza tre occasioni portando il punteggio sul 6-5. La solita Salvini e 5 punti consecutivi di Cicic costringono coach Corsolini al time out (10-12). Iniziano le rotazioni sulla panchina gialloblù ed entrano in campo Giordano, Jakpa e Mitreva. Cordola rientra per Salvini e con 6 punti di fila regala il +8 alle moncalieresi che chiudono il primo quarto 12-20.

Inizio di seconda frazione che premia le Lunette. Giro palla che funziona alla perfezione, gialloblù che concretizzano tre assist e Pasero che punisce da fuori le liguri valgono il +12 (18-30). Parziale di 5-0 per La Spezia con Baldassarre sugli scudi e time out per coach Terzolo. Ancora Baldassare per il -5 ligure, poi Jakpa si prende la scena ed è ossigeno puro per le gialloblù che chiudono il quarto sul +9 (27-36).

Il secondo tempo inizia con la tripla di Favre dall’angolo, rispondono subito Cicic e Cordola. Templari da sotto canestro mantiene le spezzine a contatto, poi Jakpa e Salvini nel pitturato regalano il massimo vantaggio +14 (34-48).

In un amen parziale di 7-0 per la Cestistica e time out per lo staff moncalierese (41-48). Momento di confusione per le piemontesi, sale la pressione in difesa di La Spezia e gialloblù che non trovano più soluzioni offensive. La penetrazione allo scadere di Moretti vale il -5 bianconero (43-48).

L’ultimo periodo non è per i deboli di cuore. Poca lucidità per le due squadre, Moncalieri perde una palla sanguinosa e regala a Carraro il contropiede che vale il canestro con fallo e tiro supplementare. Carraro non sbaglia e liguri a -2 (46-48). Favre con 4 punti consecutivi segna il sorpasso della Cestitica sulla Tecnoengineering, che sprofonda nel baratro. Landi sblocca le gialloblù dopo 10 minuti ed è nuovamente parità a 4 minuti dalla sirena. Ancora Favre per il vantaggio bianconero, ma Mitreva suona la carica e firma il +1 in transizione con una tripla strepitosa.

Colognesi firma in gancio il controsorpasso (54-53), le Lunette fermano il contropiede dopo un’altra brutta palla persa a 1.13 dalla fine e mandano in lunetta Templari che fa 1/2 . Stessa sorte per Jakpa e nuovamente Templari nella girandola dei tiri liberi. Anche Moretti dalla linea della carità fa 1/2 (57-54) e Moncalieri con 7 secondi sul cronometro può giocarsi l’ultimo possesso per pareggiare. Il tiro di Cicic non arriva al ferro, Salvini raccoglie e segna il -1 (57-56), ma è troppo tardi per le Lunette e la Cestistica Spezzina può festeggiare.

Ufficio Stampa Moncalieri Basketball