Sabato 1 e Domenica 2 giugno, BEA Chieri e Trofarello SEC organizzano la 15ª edizione del Torneo Amici di Enrico.

L’evento, dedicato a bambini e ragazzi, si svolge presso gli impianti sportivi di Chieri e Cambiano, e vede la partecipazione di più di cinquanta squadre e centinaia di atleti provenienti da tutto il Piemonte.

Oltre ai tradizionali tornei di minibasket (categorie Aquilotti Big e Small, Pulcini e Paperine ed Esordienti), grazie alla collaborazione con la sezione piemontese della Federazione Italiana Pallacanestro, il Torneo Amici di Enrico ospita per il secondo anno consecutivo la Festa Provinciale Scoiattoli FIP.

Inoltre, grazie alla partnership con US Acli, il programma include anche la seconda edizione del Torneo 3×3 Under 14 e Under 16 US Acli, insieme a un torneo 3×3 amatoriale aperto a tutti. Parallelamente, è previsto un torneo collaterale di volley.

Sia sabato 1 sia domenica 2 giugno, in piazzale Europa (Trofarello) è attivo un punto ristoro gestito dall’associazione Amici di Enrico, con i proventi dei pasti destinati a finanziare le attività benefiche dell’associazione Amici di Enrico durante l’anno.

Programma Torneo Amici di Enrico

Sabato 1 giugno:

Torneo Aquilotti BIG e SMALL @ PalaWojtyla

Torneo Pulcini e Paperine @ PalaGialdo

Torneo 3×3 Acli @ Centro Sportivo San Silvestro

Torneo 3×3 Amatoriale @ PalaWojtyla

Torneo Volley @ PalaGialdo.

Domenica 2 giugno:

Torneo Esordienti @ PalaWojtyla

Festa provinciale Scoiattoli FIP @ Centro Sportivo San Silvestro e PalaGialdo.

Organizzazione

BEA Chieri e Trofarello SEC

Corriere di Chieri, Tuttosport, PiemonteNews

Patrocinio

Comune di Trofarello

Campi da gioco:

Pala Gialdo – Chieri, Strada San Silvestro 35

Centro sportivo San Silvestro – Chieri, Strada San Silvestro 35

PalaWojtyla – Cambiano, Via Campi Rotondi ang. via D’Ovia.