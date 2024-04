Torino Fight Night: Gran Galà di boxe

Si terrà sabato 8 giugno 2024 al Pala Gianni Asti (già Pala Ruffini) la Torino Fight Night, un evento innovativo che porterà sul ring torinese alcuni dei migliori fighters europei. Un evento unico nel suo genere e proiettato nel futuro, poiché non ci saranno match di una sola disciplina ma si alterneranno boxe, Muai Thay, K1 e grappling. Nel programma match di tutte le età, vari pesi e verrà dato ampio spazio ai match femminili.

Con Torino Fight Night una ventata di novità per il mondo del Fighting

La Torino Fight Night porta sul ring diversi sport da combattimento, che spesso hanno eventi e pubblici diversi, ma che nella TFN troveranno spazio nello stesso palazzetto. Una cosa vista poche volte al mondo.

Tra i partner ci sono infatti la Federazione Pugilistica Italiana, l’ISKA (International Sport KickBoxing Association), il Centro Sportivo Educativo Nazionale e Fight 1. L’evento sarà seguito da Rai Sport e ha incassato il sostegno degli Assessori allo Sport della Città di Torino e della Regione Piemonte.

TFN è un evento per tutti

Non solo fight, ma un vero e proprio Gran Galà del combattimento. Si parte dalle 15.00 con la pre-card, mentre dalle 19.00 partirà la Main-Card e il ring sarà per i migliori professionisti di Torino e d’Europa.

Un modo innovativo di vivere il fighting adatto a tutti e non al solo popolo delle palestre, una ottima occasione per avvicinarsi in modo serio agli sport da combattimento per tutta la famiglia.

Accanto all’evento infatti tante iniziative benefiche, in primis contro la violenza sulle donne e il bullismo in collaborazione con The shadow project, che utilizza i valori sportivi per attività di sensibilizzazione a favore della parità di genere, utilizzando gli sport da combattimento come mezzo per rafforzarsi. Con una madrina d’eccezione come Gloria Peritore, campionessa di KickBoxing.

I Biglietti per la Torino Fight Night

Torino Fight Night vuole essere un evento accessibile a tutti: sia per gli amanti degli sport da combattimento che per le famiglie, soprattutto per chi si vuole avvicinare al mondo della arti marziali e del combattimento.