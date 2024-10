Tecnoengineering Moncalieri: sconfitta di misura contro Giussano

La Tecnoengineering Moncalieri esce sconfitta dal PalaEinaudi contro Basket Foxes Giussano in una serata difficile, caratterizzata da poca lucidità e basse percentuali al tiro, subendo troppo spesso il gioco e l’aggressività delle avversarie.

Le Lunette partono bene nel primo quarto con Sammartino che apre le danze con una tripla. Le ospiti però, alzano subito il ritmo, Szajtauer si fa sentire sotto le plance e Bernardi inizia il suo show personale. Le moncalieresi faticano a contenere le penetrazioni della n.15 lombarda, subendo un mini break, prontamente annullato da capitan Cordola, che con due appoggi al vetro tiene a contatto le padrone di casa. Zanetti con due jumper si iscrive a referto e prima Grosso, poi Ngamene completano il giro in lunetta. La frazione si chiude con la tripla di Mitreva che accorcia le distanze e fissa il punteggio sul 18-21.

Nel secondo periodo prima Corgnati dalla linea della carità, poi Avagnina con il gioco da tre punti rispondono a Petronio e Diotti. Torna a segnare Bernardi, Szajtauer domina sotto le plance e le Foxes scappano, fino al 26-36 con un minuto ancora da giocare. Ngamene e Grosso riducono il gap e la frazione si chiude sul 30-36 per le brianzole.

Il terzo periodo è una brutta copia del secondo. Sammartino ricomincia da dove aveva iniziato e le due squadre si affrontano a viso aperto fino a metà quarto, quando Moncalieri si inceppa e la solita Bernardi ne approfitta, Szajtauer non vuole essere da meno e Giussano tocca il massimo vantaggio (36-49) a tre minuti da fine periodo. Ci pensa allora capitan Cordola a suonare la carica e con due movimenti nel pitturato accorcia le distanze. È ancora lei a chiudere il quarto servita da Ngamene per il 41-53.

Le gialloblù vendono cara la pelle nell’ultima frazione, rientrando fino al -4 a 2:20 dalla sirena. Quasi tutti i punti delle padrone di casa arrivano dalla lunetta, ma negli ultimi due minuti Moncalieri non ha la lucidità per completare la rimonta, non riuscendo più a trovare la via del canestro. Le Foxes possono così festeggiare la loro prima vittoria stagionale.

Per Giussano 19 punti di una incontenibile Bernardi, seguita da Szajtauer con 13 punti e 10 rimbalzi. Dall’altra parte la migliore è Sammartino con 14 punti, seguita da Cordola (10 pt) e Ngamene (8 pt).

Prossima gara per la Tecnoengineering Moncalieri in trasferta in terra sarda, sabato 26 ottobre alle ore 16 contro Sardegna Marmi Cagliari.

Tabellini

Tecnoengineering Moncalieri – Basket Foxes Giussano 54-58 Parziali (18-21, 30-36, 41-53)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 14, Ngamene 8, Cordola 10, Pasero 2, Corgnati 2, Mitreva 5, Gesuele, Grosso 6, Salvini 4, Avagnina 3, Nicora, Bianco. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Basket Foxes Giussano: Reani 2, Diotti 8, Lussignoli 3, Bernardi 19, Szajtauer 13, Ramon, Petronio 4, Colico, Zanetti 7, Poma 2, Crippa, Pirozzi. All. Stazzonelli.