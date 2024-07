Moncalieri Basketball desidera salutare e ringraziare Alessio Miceli, che ha ricoperto con dedizione e professionalità diversi ruoli dirigenziali all’interno della società negli ultimi anni. Durante il suo incarico, la sua passione e il suo impegno hanno lasciato un’impronta indelebile nella famiglia gialloblù.

«A nome di tutta Moncalieri Basketball, voglio ringraziare Alessio per il prezioso contributo dato in questi anni e fargli un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida. Siamo orgogliosi del suo percorso professionale e del fatto che le sue competenze siano state riconosciute, permettendogli di ottenere un importante ruolo nell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026» ha dichiarato il Direttore Generale Julio Trovato. «Questo non è un addio, ma un arrivederci. Alessio continuerà a collaborare con noi in diverse iniziative, mantenendo vivo il legame con la nostra società e contribuendo al nostro successo futuro».

Le parole di Alessio Miceli

«Moncalieri, una vera e propria seconda casa. È difficile allontanarsi da un luogo così speciale, ma spero di aver lasciato in Moncalieri Basketball almeno una minima parte di ciò che il mondo gialloblu ha dato a me, sia professionalmente che umanamente. Un ringraziamento speciale va al patron Giovanni Paolo Terzolo e alla società, nelle persone di Julio Trovato e Alessandro Cerrato, per aver sempre creduto in me in tutti questi anni. Grazie a tutti coloro che sono stati con me in questi nove anni. Arrivederci, PalaEinaudi, e grazie di tutto»