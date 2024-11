Sfida tra stelle a Leinì: c’è L84 Torino – Ecocity Genzano

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 5° giornata di campionato, offre uno degli spettacoli più interessanti della stagione: al Pala Maggiore di Leinì si sfidano L84 Torino e Ecocity Genzano.

Date da tantissimi addetti ai lavori come due delle favorite della stagione, la sfida tra verdeneri e romani infiammerà il Pala Maggiore di Leinì. Reginette di mercato prima, in campo poi e protagoniste su Sky Sport: l’avvio di campionato è dei migliori per entrambe ed in campo ammireremo la sfida tra due fenomeni assoluti come Rocha e Ricardinho.

Queste le dichiarazioni di mister Paniccia:

“Queste prime partite della stagione ci hanno visti protagonisti di un buon gioco e di una fase difensiva migliorata rispetto allo scorso anno. È troppo presto per fare un bilancio ovviamente, ma credo che, in un campionato complicato come questo, tre vittorie consecutive siano un ottimo ruolino di marcia”.

Appuntamento segnato! Fischio d’inizio martedì 12 novembre alle 20:30 al Pala Maggiore di Leinì e in diretta su Sky Sport.