Sconfitta all’Albonico nella quinta giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto e Gianmarco Perrone per 26-31 contro l’Unione Rugby Capitolina. Player of the match Francesca Granzotto.

Un match duro giocato tatticamente in modo perfetto da entrambe le formazioni, come dichiara coach Carbone a fine gara: “abbiamo avuto molto più carattere rispetto alla scorsa partita e questo si è visto anche nel gioco. Molto bene il nostro sistema offensivo, dobbiamo lavorare di più sulla pazienza e sul possesso palla. Complimenti comunque alla Capitolina, si è dimostrata una squadra molto aggressiva, non ha mai mollato, è sempre stata vicina con il risultato e nel secondo tempo è riuscita a portare a casa il risultato con più carattere rispetto a noi. È comunque un buon punto di partenza per la nostra crescita e le prossime partite”.

Prossimo appuntamento in trasferta. Sabato 21 dicembre le cussine saranno impegnate sul campo della Benetton Rugby Treviso, kick off fissato alle 16.30.

Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 15 dicembre 2024 ore 13,30

Serie A Elite Femminile – V giornata

IVECO CUS Torino v Unione Rugby Capitolina 26-31 (21-12)

Marcatori: p.t. 1’ m. Bruno tr. Sacchi (7-0); 7’ m. Granzotto nt. (7-5); 14’ m. Sacchi tr. Sacchi (14-5); 32’ m. Toeschi tr. Sacchi (21-5); 40’ m. Negroni tr. Granzotto (21-12); s.t. 47’ m. Mastrangelo tr. Granzotto (21-19); 56’ m. Errichiello nt. (21-24); 64’ m. Girotto tr. Granzotto (21-31); 73’ m. Sacchi nt. (26-31)

IVECO CUS Torino: Sarasso; Bruno (71’ Morchio), Sacchi, Luoni (65’ Piovano), Pantaleoni; Gronda (Cap), Toeschi; De Robertis, Comazzi (60’ Barreto), Parodi; Epifani (35’ Zoboli), Cagnotto (41’ Ponzio); Zini (65’ Salvatore), Tognoni (70’ Hu), Reverso Peila (41’ Dambros)

All. Alberto Carbone

Unione Rugby Capitolina: Negroni; Grenon (42’ De Angelis), Granzotto, Gizzi, Marsili Feliciangeli; Corbucci (75’ Sorgente), Mastrangelo; Errichiello, Farina, Tricerri; Praitano (28’ Albanese Ginammi), Cacciotti; Nobile, Fiorenza (69’ Belleggia), Girotto

All. Francesco Amadio

Arb: Christian Covati (TO)

AA1: Nicola Catalfamo AA2: Anna Catagini (VI)

Cartellini: s.t. 32’ giallo Albanese (Capitolina)

Calciatori: Sacchi (3/4) Granzotto (3/5)

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa

Punti Conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 2 – Capitolina 5

Player of the Match: Francesca Granzotto (Capitolina)