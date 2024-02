Reale Mutua Torino vs Assigeco Piacenza: info biglietti

Si avvicina il primo appuntamento casalingo della fase a orologio per la Reale Mutua Basket Torino, che lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 ospiterà l’UCC Assigeco Piacenza al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

– Sede Basket Torino in Via Cervino 50: venerdì 16/2 dalle 14.00 alle 19.00

– “The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura dello store – Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei giorni e orari di apertura delle sedi – Decathlon Grugliasco sabato 17/2 dalle 15.00 alle 19.00

– Al Pala Gianni Asti con apertura del botteghino lunedì 19/2 dalle 18.45 alle 20.30

Scopri la Promo Final Eight: mostrando il ticket della LBA Final Eight in una delle biglietterie sopracitate, potrai tifare Basket Torino a soli 5 euro nei settori dell’anello blu oppure 10 euro nei settori dell’anello giallo. Inoltre, gli abbonati di Basket Torino, esibendo il biglietto delle Final Eight, avranno diritto a un ingresso omaggio per portare un amico o un parente alla partita della Reale Mutua.

Sono ancora disponibili i miniabbonamenti per assistere a tutte e cinque le partite casalinghe della fase a orologio: i miniabbonamenti sono acquistabili in tutti i punti ticketing citati precedentemente e sono validi per assistere alle partite in casa contro Piacenza (19/2, ore 20.30), Cento (domenica 3 marzo, ore 18.00), Trieste (venerdì 22 marzo, ore 20.30), Rimini (lunedì 8 aprile, ore 20.00) e Verona (domenica 21 aprile, ore 18.00).

