La Befana dei Pompieri fa felici i bimbi del Regina Margherita

La Befana ha deciso, anticipando il tour che annualmente effettua, di fare visita venerdì 3 gennaio ai piccoli ricoverati dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e dall’UNICEF Torino, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino.

La “Befana dei Pompieri” porterà regali e libri ai piccoli pazienti mentre i maghi del Bosco delle Meraviglie, essi stessi Vigili del Fuoco, li intratterranno con divertenti giochi di prestigio.

L’UNICEF Italia, donando ai piccoli ricoverati il Regalo Sospeso, una valigetta piena di giochi e attività realizzata da Clementoni e il Gioco dell’Oca sui “Diritti fondamentali dell’Infanzia e dell’adolescenza”, vuole festeggiare il cinquantenario dalla sua costituzione in Italia, cinquant’anni dedicati a promuovere e realizzare i diritti dei bambini in Italia e nel mondo.

“Siamo felici che in questa bella iniziativa rientri anche quella del ‘Regalo sospeso”, un progetto grazie al quale in questi anni sono stati raggiunti circa 7.000 bambini ospiti presso strutture ospedaliere e in case famiglie in Italia. Attraverso il “Regalo sospeso” aiutiamo anche tanti bambini in difficoltà nel mondo, in fuga da guerra e conflitti e/o coloro che vivono in condizioni di povertà.” ha dichiarato Antonio Sgroi Presidente del Comitato provinciale di Torino per l’UNICEF.

“La Befana dei Pompieri, dai primi anni del dopo guerra e fino agli anni ’90, era una tradizione dei Vigili del Fuoco di Torino e di diverse città d’Italia ed i pompieri distribuivano, nelle piazze, caramelle e doni in occasione della festa dell’Epifania – ha ricordato Carlo Andrione Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Oggi non sarebbe più possibile ma lo spirito di solidarietà che anima i Vigili del Fuoco, Ambasciatori UNICEF, è rimasto immutato”