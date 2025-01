Torino, martedì 28 gennaio 2025 – Comincia un piccolo tour de force per la Reale Mutua Torino che si appresta ad affrontare una doppia trasferta in settimana. I gialloblù saranno impegnati prima a Forlì nel turno infrasettimanale di domani sera, poi un breve ritorno sotto la Mole per preparare immediatamente un’altra sfida lontano dal Pala Gianni Asti, domenica a Rieti. La formazione torinese però deve pensare a fare un passo alla volta, concentrandosi sulla sfida contro la Unieuro Forlì che si preannuncia complessa quanto stimolante, sia per il tasso tecnico degli avversari, sia dal punto di vista mentale, con il gruppo gialloblù che vorrà riscattare immediatamente la prestazione negativa offerta contro Cento al “Ruffini”, che ha bruscamente interrotto la striscia di tre vittorie consecutive.

Un match particolare anche dal punto di vista della guida tecnica per il gruppo torinese: coach Matteo Boniciolli, per motivi di salute, non ha potuto prendere parte alla trasferta di Forlì e così il compito di guidare la squadra nel match di domani sarà affidato al primo assistente Alessandro Iacozza. Proprio Iacozza ha suonato la carica alla vigilia della sfida di domani:

“Dobbiamo affrontare la partita con grande energia e determinazione, non esistono altri modi per riscattare una brutta prestazione come quella di domenica scorsa,” ha affermato. “L’aspetto positivo è che abbiamo immediatamente un’opportunità per riscattarci domani a Forlì, con l’obiettivo di trasformare la nostra rabbia in energia positiva.”

Iacozza potrà contare anche sul supporto del secondo assistente di coach Boniciolli, Federico Tosarelli, che ha analizzato così l’impegno di domani sera:

“Ci prepariamo ad affrontare la sfida in trasferta contro Forlì, squadra reduce da qualche alto e basso nell’ultimo periodo. Vengono da una sconfitta in casa di Livorno, ma la vittoria contro Rimini nella settimana precedente certifica il livello di un gruppo estremamente esperto, con veterani di grande qualità. Noi veniamo da una prestazione negativa che deve servirci da lezione per non ripetere determinati errori, ad esempio un approccio troppo soft alla partita. Dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento diverso sin dalla partita di domani. Inoltre vogliamo ritrovare l’aggressività in difesa e la capacità di condividere la palla in attacco. L’andamento della gara di domani dipenderà dalla nostra mentalità e dalla nostra capacità di reagire dopo l’ultima prestazione offerta domenica scorsa.”

Appuntamento alla Unieuro Arena di Forlì domani, mercoledì 29 gennaio alle ore 20.30.

Gli avversari – Unieuro Forli’

La Unieuro Forlì che attenderà la Reale Mutua nel turno infrasettimanale non sta vivendo esattamente il suo miglior momento della stagione. Nonostante la grande quantità di talento ed esperienza nel gruppo di coach Martino, i biancorossi hanno avuto difficoltà nel tenere una certa continuità di rendimento specialmente a cavallo tra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno.

Insomma, le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno fatto scivolare Forlì all’undicesima piazza della classifica a 12 vittorie e 11 sconfitte, proprio davanti alla Reale Mutua dodicesima (10-13). Ironia della sorte, se il campionato finisse oggi, Forlì-Torino all’Unieuro Arena sarebbe proprio un accoppiamento dell’eventuale primo turno di play-in.

Nonostante il rendimento altalenante dei padroni di casa, è evidente la qualità all’interno del gruppo sia in termini di talento che di esperienza. Una delle poche squadre che possono permettersi di fare turnover con gli stranieri, domani ci si aspetta lo schieramento del duo Harper-Perkovic che si era già visto al Pala Gianni Asti, con Shawn Dawson che ha patito un nuovo infortunio nell’ultimo match perso a Livorno (80-73).

Tanta esperienza nel reparto lunghi, con Raphael Gaspardo in un momento di forma positiva (circa 16 di media nelle ultime tre partite) e il supporto di veterani che hanno vissuto la Serie A come Davide Pascolo, Daniele Magro e Angelo Del Chiaro.

Parola chiave esperienza anche nel reparto esterni, a partire dall’eterno Daniele Cinciarini, l’ex Tortona Riccardo Tavernelli in cabina di regia e la guardia/ala Luca Pollone, ma non manca anche un po’ di freschezza con il giovane play Matteo Parravicini, in doppia cifra nella sfida di andata ma assente 48 ore fa a Livorno.

Così nel match di andata

Nel girone di andata, al Pala Gianni Asti andò in scena un match a senso unico tra Reale Mutua e Unieuro, con gli ospiti che si imposero per 67-92, grazie a una partenza bruciante (26-44 il parziale a metà partita). Ottima prestazione corale della squadra di coach Martino con cinque uomini in doppia cifra e Raphael Gaspardo top scorer con 22 punti. A Torino non bastarono la doppia-doppia da 17 punti e 11 rimbalzi di Ajayi e i 16 punti di Taylor.

Injury report

Detto dell’assenza per indisposizione di coach Boniciolli, passiamo ai giocatori. Antonio Gallo, in recupero dalla distorsione alla caviglia destra patita lo scorso 17 gennaio, è partito in trasferta con la squadra in vista di un eventuale impiego nel match contro Forlì. Ancora indisponibile Aristide Landi per il problema al piede destro che lo ha tenuto fermo nelle ultime tre partite contro Milano, Orzinuovi e Cento.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino