Coach Boniciolli non presente a Forlì per motivi di salute

Torino, martedì 28 gennaio 2025 – Reale Mutua Basket Torino comunica che, per motivi di salute, il capo allenatore Matteo Boniciolli non è partito con la squadra in trasferta per Forlì.

Pertanto, nella partita di domani sera contro la Unieuro Forlì – mercoledì 29 gennaio alle ore 20.30 – la guida tecnica della squadra sarà affidata al primo assistente Alessandro Iacozza, coadiuvato dal secondo assistente Federico Tosarelli.

Si comunica inoltre che Antonio Gallo, in recupero dalla distorsione alla caviglia destra patita lo scorso 17 gennaio, ha preso parte alla trasferta di Forlì con il gruppo. Aristide Landi è ancora indisponibile a causa dell’infortunio al piede destro occorso durante la partita di campionato contro Nardò del 12 gennaio scorso.

