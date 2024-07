La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre la sua settima stagione in Serie A1 con Novara

Per il secondo anno consecutivo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizierà il suo cammino nella Serie A1 Tigotà contro l’Igor Gorgonzola Novara. L’appuntamento col turno inaugurale dell’80° campionato di A1, il settimo del club biancoblù nella massima categoria, è previsto nel weekend del 5-6 ottobre.

Per le ragazze di coach Bregoli sarà derby anche il fine settimana successivo, il 13 ottobre. La loro prima trasferta sarà infatti a Cuneo.

Seguiranno nella terza e quarta giornata l’impegno casalingo con Firenze (20 ottobre) e la trasferta a Perugia (27 ottobre).

La sfida alle pluricampionesse di Conegliano andrà in scena nella settima giornata (andata il 10 novembre a Chieri). Nel dodicesimo turno ci sarà il derby con Pinerolo (andata l’8 dicembre in casa), mentre nell’ultima giornata le chieresi se la vedranno con Milano (andata il 15 dicembre in trasferta).

Il girone di ritorno del campionato di Serie A1 inizierà il 22 dicembre. La regular season terminerà l’1 marzo.

Il calendario completo è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Serie A Femminile