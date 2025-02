Cristiano Cerchiai è il nuovo Presidente della Federazione Italiana Golf per il quadriennio 2025-2028. Ha ottenuto il 64,9% dei consensi (1.719 voti) a fronte del 35,10% (929,5 voti) dello sfidante, Giovanni Luca Collini.

È questo l’esito dell’Assemblea Nazionale Elettiva della FIG, svoltasi a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, dov’è stata importante la partecipazione con il 90,7% del quorum costitutivo. Ad aprire i lavori il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, con commosse parole in memoria del Professor Franco Chimenti – a cui tutti i presenti hanno riservato una standing ovation -, storico Presidente della Federazione Italiana Golf, che ci ha lasciati lo scorso 3 ottobre 2024.

Quindi, il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, in questi mesi anche Commissario Straordinario della FIG, ha ringraziato tutto l’ufficio federale per la collaborazione. Presidente dell’Assemblea, l’Avvocato Michele Signorini, a capo dell’ufficio legale del Coni. Vicepresidente, l’Avvocato Chiara Mirabella.

Le dichiarazioni di Cristiano Cerchiai, nuovo Presidente della Federazione Italiana Golf

“Sono felice ed emozionato. Succedere a Franco Chimenti rappresenta un grandissimo onore. Posso garantire che il mio impegno, così come quello di tutto il nuovo Consiglio Federale, sarà massimo. In questi mesi abbiamo lavorato duramente per realizzare un programma valido, ora non resta che attuarlo. Questo è uno sport che ha grandi margini di crescita, sono sicuro che entro la fine del quadriennio raggiungeremo i risultati che ci siamo prefissati”.

Cristiano Cerchiai

Nato a Roma il 16 gennaio del 1965, veneziano d’adozione, laureato in Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari Venezia con tesi sul tema “Strategie aziendali ed analisi del portafoglio prodotti nel mercato assicurativo”, Cerchiai vanta una specifica esperienza nella consulenza ed assistenza alle imprese in materia finanziaria e tributaria con particolare riferimento ad operazioni straordinarie e riorganizzazioni societarie, operazioni di ristrutturazione aziendale, contenzioso tributario e redazione di pareri in materia fiscale in qualità, oggi, di Partner di Grimaldi Alliance.

Autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia fiscale anche in collaborazione con Edizioni “Il Sole 24 Ore”, Dottore Commercialista, già nel Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Golf, ha ricoperto varie cariche anche in società quotate.

Di seguito i componenti del nuovo Consiglio Federale

Stella Coppi (987 voti); Maria Amelia Lolli Ghetti (959); Franco Piras (875); Renato Cerioli (826); Stefano Frigeri (812); Alberto Treves de Bonfili (805); Armando Antonio Carole Borghi (770).

In rappresentanza degli Atleti Dilettanti, Silvia Valli (63). Pergli Atleti Professionisti, Vittorio Andrea Vaccaro (206), e per i Tecnici, Stefano Betti (273).